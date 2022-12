Mundial: penalti a lo Panenka, la atrevida técnica que volvió legendario a Antonin Panenka (y que dio el triunfo a Marruecos frente a España en Qatar 2022)

1 hora

No fue cualquier cobro, sino el gol con el que Marruecos eliminó en la tanda de penales a España (3-0) en la ronda de octavos de final de Qatar 2022.

No importaba en qué idioma hablaran los narradores y comentaristas, muchos de ellos dijeron el apellido de Antonin Panenka , el primer futbolista que anotó el penalti "mágico", como lo llama la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol).

"Cuando inventé esa forma de lanzar un penalti, cuando me convertí en su padre espiritual, por así decirlo, nunca se me ocurrió que entraría en los libros de historia del fútbol.

Viajemos en el tiempo, a un país que ya no existe: Checoslovaquia.

La práctica

Fuente de la imagen, Blick/RDB/ullstein bild via Getty

El efecto secundario

"Así tuve la idea de que si retrasaba el inicio y sólo levantaba el balón , el portero, que se había lanzado a un lado de la portería, no podría rectificar en el aire. Esa fue la base de mi filosofía"

Fuente de la imagen, VI Images via Getty Images

"Nosotros definitivamente llegamos allá como los outsiders . A mí, en lo personal, me preocupaba que simplemente nos derrumbáramos. Los holandeses eran probablemente el mejor equipo del mundo en ese momento".

En la final

"No podía dejar de pensar que los alemanes siempre jugaban hasta el último minuto. Lo demostraron en su partido contra Yugoslavia, cuando también habían estado 2- 0 y al final ganaron 4-2".

Panenka no se equivocó: tres minutos después, Alemania marcó y lo volvería a hacer en el minuto 89 .

"Gracias a Dios los alemanes empataron. No me hubiese vuelto famoso si no lo hubieran hecho".