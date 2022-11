Mundial de Qatar 2022: inquietud en Brasil por la lesión de Neymar en el partido frente a Serbia

Neymar, la estrella de Brasil, parecía no poder contener las lágrimas en el banquillo al final de la victoria de su selección contra Serbia (2-0) en el Mundial de Qatar 2022 después de ser sustituido por un esguince de tobillo.

"No vi que Neymar estuviera lesionado, la capacidad que tiene para superarlo me engañó incluso a mí", dijo Tite cuando se le preguntó por qué Neymar no fue retirado antes.