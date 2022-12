Mundial | "Qué mirás, bobo": la historia detrás del enfado de Lionel Messi que se volvió viral

59 minutos

Tensión dentro y fuera del campo

"Quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado", relató el jugador.