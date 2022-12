Muere Pelé: el partido que le valió al astro brasileño el título de "rey"

58 minutos

Era la primera vez, dice el periodista Ruy Castro en su biografía O Anjo Pornográfico ("Ángel pornográfico", 1992), que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fallecido este jueves 29 de diciembre a los 82 años, era llamado el "rey de fútbol".

Aquel en el que antes de meter el balón, el as regatea al primero, dobla al segundo y corta al tercer defensor. "Hasta que llegó un momento en que ya no quedaba nadie para regatear. No había defensa. O de otra manera: la defensa estaba indefensa", bromeó el periodista.