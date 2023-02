LeBron James: el récord “imposible” y otros hitos de la superestrella de la NBA

1 hora

La celebración

"Quiero dar las gracias a todos los que han participado conmigo en esta carrera de más de 20 años, porque sin ustedes no sería yo. Todos me han ayudado. La pasión de ustedes y sacrificios me han ayudado a llegar hasta aquí", dijo.