Los líderes de Estados Unidos y Canadá han pedido que se investigue el accidente del avión estrellado este miércoles cerca de Teherán, asegurando que hay evidencias que sugieren que pudo haber sido disparado por un misil.

El avión era un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines (UIA), que salió del aeropuerto de Teherán con rumbo a Kiev. Las 176 personas que iban a bordo murieron.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, exigió al gobierno de Irán que autorice la participación de funcionarios canadienses en la investigación del accidente. Poco antes, el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado tener "sospechas" sobre lo ocurrido con el avión.

Irán negó la hipótesis del misil, que atribuyó a la "guerra psicológica contra Teherán".

The crash came just hours after Iran carried out missile strikes on two airbases housing US forces in Iraq.

Iran has ruled out a missile strike by its air defences.