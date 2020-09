Los animales salvajes de Chernobyl: cómo la zona de exclusión se ha convertido en un paraíso de vida silvestre

A pesar de los niveles de radiación peligrosamente altos, la vida silvestre ha prosperado , incluidas las especies que antes no vivían allí.

Cuenta que en todos los años que lleva trabajando en la zona, no ha visto evidencia de los efectos de la radiación en los animales. "No he visto mutantes", dice.