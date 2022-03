Rusia y Ucrania: quién es Marina Ovsyannikova, la periodista que desafió al Kremlin en uno de los canales de TV más populares de Rusia

"Está en nuestras manos tomar las calles, no tener miedo. No pueden encarcelarnos a todos". Marina Ovsyannikova se muestra tajante en el último video que postéo en sus redes sociales, un alegato de poco más de un minuto contra la guerra de Ucrania, un día antes de ser detenida en Rusia.

Esta periodista rusa se hizo conocida el lunes, cuando irrumpió en mitad de un programa de noticias Vremya (Tiempo) del Canal 1, uno de los más populares del país y controlado por el Kremlin, sosteniendo un cartel con un mensaje claramente visible: "No a la guerra, paren la guerra , no crean en la propaganda, les están mintiendo".

Vitaliy Shevchenko, periodista de BBC Monitoring, una sección que se encarga de cubrir los medios de comunicación del mundo, comenta que en el Canal 1 "no hay lugar para desviarse de la línea del partido " de Gobierno.

Una mujer "enfocada en sus objetivos" y "dulce"

Zhdan Tikhonov trabajó en la Compañía Estatal de Radiodifusión y Televisión y recuerda a Ovsyannikova cuando era estudiante hace 25 años. De ese tiempo, dice que "ella estaba muy enfocada en sus objetivos. No podía hacer mucho en ese entonces, pero quería lograr cosas".

"Pude ver que quería lograr algo, crecer en esta profesión (el periodismo)", dijo a BBC. Y añadió: "No conocía su posición política, pero es un hecho que existen personas con tales opiniones. No me sorprende. Las personas son diferentes y tienen opiniones diferentes, tienen derecho a tener opiniones diferentes".