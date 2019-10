¿Es tu cerebro masculino o femenino?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Se podrá ver la diferencia en nuestro cerebro?

Hay quienes te dirían que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.

De acuerdo con la mitología popular, las niñas son agraciadas con la inteligencia emocional y los niños tienen facilidad para la lógica y la mecánica.

Aunque los comportamientos típicos femeninos y masculinos efectivamente se reproducen en nuestra vida cotidiana, numerosos estudios han demostrado ningún género tiene una mejor aptitud para una u otra tarea cognitiva.

Entonces, ¿será que las diferencias entre hombres y mujeres nacen con nosotros, derivadas de la cognición de nuestro cerebro, o son comportamientos aprendidos?

¿Qué hay en un cerebro?

Image caption Hay quienes dicen que pertenecemos a mundos diferentes.

Si bien es cierto que las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres son mínimas, hay diferencias en la forma en que responden a la enfermedad y el tratamiento.

Derrames

Los hombres son menos propensos a tener derrames fatales.

Los derrames afectan a las mujeres con más severidad que a los hombres, particularmente después de la menopausia.

Las células cerebrales de las mujeres mueren más rápido tras un derrame debido a los cambios hormonales.

La enfermedad de Alzheimer

Las mujeres de 60 años y más tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que los hombres.

La investigación sobre las diferencias en el cerebro entre los géneros podría cambiar la forma en que tratamos las enfermedades de Huntington, de Alzheimer y trastornos psiquiátricos como el bipolar.

Image caption Las mujeres sufren más.

El dolor

Los hombres y las mujeres experimentan dolor de manera diferente.

Las mujeres experimentan más dolor durante sus vidas, al sufrir por ejemplo 40% más dolor por osteoporosis que los hombres.

Eso puede alterar la manera en la que tratamos el dolor.

Heridas en la cabeza

Las mujeres se recuperan de lesiones en la cabeza más rápido debido a los altos niveles de progesterona.

Un estudio con ratas de 2010 mostró que la hormona menstrual progesterona mejoraba las posibilidades de supervivencia.

¿El tamaño importa?

Un estudio de 2014 de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, confirmó que el cerebro promedio de los hombres es 10% más grande que el de las mujeres.

Pero más grande no significa necesariamente mejor.

Image caption A la izquierda, el del hombre; a la derecha, el de la mujer: la diferencia de tamaño existe pero ¿y qué?

"Es sorpresivamente difícil vincular las diferencias en el comportamiento con la anatomía", le dice a la BBC la anatomista Alice Roberts, mientras observa una bandeja con cerebros humanos.

"Hay mucho debate sobre los cerebros de ambos géneros pero hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo: los cerebros de los hombres tienden a ser más grandes que los de las mujeres".

No obstante, señala, no podemos olvidar que hay una enorme variedad entre los cerebros de ambos géneros, de manera que no es raro encontrar femeninos grandes y masculinos pequeños.

Y, a pesar de esa diferencia de 10% en promedio, los científicos no han encontrado ninguna diferencia en los niveles de inteligencia.

En pruebas de coeficiente intelectual, los hombres y las mujeres obtienen más o menos las mismas calificaciones.

Image caption Las pruebas muestran que el tamaño no importa.

"Además de las diferencias de tamaño, se ha dicho que hay diferencias en las estructuras en el interior del cerebro", explica Roberts.

"Una de ellas es la conexión entre el sistema y las hormonas, la parte del cerebro que se comunica con los testículos y los ovarios. Pero eso no se ha podido demostrar".

"Otra área que algunos sospechan puede ser distinta es el hipocampo, que está vinculado a la memoria. Tiende a ser más grande en los cerebros de las mujeres. Pero en las pruebas de memoria, tampoco se ha encontrado ningún vínculo... ninguna diferencia".

"Así que aunque podemos ver algunas diferencias en la estructura, eso no se traduce necesariamente en diferencias obvias en el comportamiento", concluye la anatomista.

Por vías diferentes

Entonces, ¿cuál es la causa de las diferencias entre el cerebro promedio de los hombres y mujeres?

Image caption ¿Estaremos conectados de distintas formas?

Un equipo de científicos en Filadelfia (EE.UU.), dirigidos por el Dr. Verma Ragini, mapeó las conexiones neurológicas en el cerebro de los hombres y las mujeres.

Encontraron diferencias de género en los patrones de conexión o "vías" entre los dos hemisferios del cerebro.

Las mujeres muestran vías más fuertes entre los hemisferios derecho e izquierdo de sus cerebros.

Las vías en los hombres conectan el frente y la parte posterior del cerebro.

El equipo observó que esta divergencia no existe en los niños, sólo se desarrolla en la adolescencia.

¿Naturaleza o crianza?

Puede ser tentador pensar que los cerebros de los dos sexos están "integrados" de diferentes maneras.

Pero el cerebro es muy plástico, y se desarrolla en respuesta a cómo se usa.

Es por ello que cualquier diferencia en las conexiones podría surgir debido a factores sociales y culturales, incluidos los estereotipos de género.

Image caption Por más que lo examinan, aún no encuentran lugares que nos hagan distintos.

Es probable que los niños y los hombres puedan desarrollar mejores habilidades espaciales, ya que siempre se les ha animado a hacer deporte.

Las mujeres pueden ser mejores para ponerse en el lugar de otros y ayudar, porque eso es lo que la sociedad espera de ellas.

A pesar de que es fascinante poder trazar la arquitectura del cerebro vivo, la verdad es que las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos son muy pocas y pequeñas.