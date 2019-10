Cómo es la pornografía en realidad virtual y cuáles son sus placeres y peligros

Derechos de autor de la imagen Thinkstock

Sin pornografía no existirá la Internet como la conocemos hoy en día.

Es una afirmación atrevida, pero algunos expertos atribuyen a la pornografía el haber popularizado muchas actividades que hoy damos por hecho.

Desde la transmisión de videos y las cámaras web, hasta las transacciones de tarjetas de crédito y las suscripciones por correo electrónico.

La realidad virtual es una de las áreas en que la industria de la tecnología está tratando de hacer dinero, y los desarrolladores de dispositivos sexuales, sitios de chat con cámaras y los videos pornográficos ya están reclamando sus derechos.

Pero estas nuevas formas de inmersión están causando preocupación entre los terapeutas que tratan a personas que dicen que la pornografía les ha causado problemas emocionales y físicos.

Y plantean cuestiones sobre cómo será el futuro de nuestras relaciones, tanto en Internet como en la vida real.

Experiencia de inmersión

Kiroo es sólo una de muchas compañías cuyo éxito futuro descansa en la creciente popularidad del sexo de realidad virtual.

El equipo, basado en Amsterdam, Holanda, lanzó su empresa con juguetes sexuales interactivos para parejas a larga distancia.

Pronto se dieron cuenta de que sus productos eran compatibles con la nueva variedad de películas pornográficas de realidad virtual.

Sus dispositivos mejoran la pornografía de realidad virtual añadiendo la sensación física a una experiencia visual de inmersión, explica Maurice Op de Beek, el jefe de tecnología de la firma.

Los videos pornográficos son filmados desde una perspectiva en primera persona. Después son codificados para que las imágenes vistas en pantalla correspondan con los movimientos que hacen los juguetes.

Image caption Maurice Op de Beek es jefe de tecnología de Kiroo, una de muchas compañías cuyo éxito futuro descansa en la creciente popularidad del sexo de realidad virtual.

A pesar de que hay más videos que se filman desde un punto de vista masculino, también hay muchos dirigidos a las mujeres.

Las cifras de venta de la compañías sugieren que los jóvenes de entre 20 y 30 años son uno de los principales mercados.

Tanto hombres como mujeres compran los productos, pero Maurice reconoce que los juguetes sexuales diseñados para mujeres son limitados.

Aunque los aparatos para hombres funcionan de forma independiente, los que son para mujeres requieren más participación de la usuaria.

"Eso cambiará", dice Maurice. "Tendremos un nuevo producto que tendrá mucha más inmersión".

Todos los dispositivos serán "mucho más realistas" en el futuro, agrega.

"Habrá todo tipo de juguetes conectados a las películas, para que tengas una experiencia total, (con dispositivos) que se mueven de todo tipo de maneras".

Image caption Los desarrolladores están trabajando en dispositivos de realidad virtual que harán la experiencia mucho más realista.

Peligros

Una investigación especial de la BBC analizó los efectos de la pornografía en jóvenes y encontró que más hombres de entre 19 y 20 años están sufriendo trastornos como disfunción eréctil.

Uno de los principales terapeutas de Reino Unido asegura que gran parte de estos trastornos se deben a que la gente se ha vuelto adicta a la pornografía en Internet.

Otros le han dicho a la BBC que la pornografía los ha hecho sentir mal sobre su cuerpo, ha provocado que no sean capaces de relacionarse con miembros del sexo opuesto y ha afectado la confianza en sus relaciones.

La terapeuta psicosexual y de relaciones, Sarah Calvert, afirma que está seriamente preocupada por las repercusiones que está teniendo la pornografía de realidad virtual en los usuarios.

Definitivamente sienten una fuerte conexión conmigo Ela Darling, Modelo de cámara web

"Tu autoestima puede sufrir mucho si en estas experiencias de realidad virtual ves abdominales perfectos y penes enormes, y después regresas a la realidad y ese no es el caso", explica Calvert.

A Sarah le preocupa que la soledad está conduciendo a que la gente use pornografía en Internet, pero esa realidad virtual, dice, no aliviará ese sentimiento.

Sarah está consciente de que la gente siente una fuerte conexión con las estrellas de pornografía que ven en la pantalla.

"Estos espectadores están tratando de escapar una vida (real) infeliz por una vida virtual feliz", dice.

"Los asuntos de los que están tratando de escapar siguen allí cuando terminan esa experiencia, y estos pueden empeorar porque la persona se está aislando en una realidad virtual".

Derechos de autor de la imagen Handout Image caption Ela Darling es modelo de cámara web y asegura que el espectador siente una fuerte conexión con ella.

Ela Darling es una modelo de cámara web que usa la realidad virtual y los dispositivos para exhibirse e interactuar con espectadores en todo el mundo.

Tu autoestima puede sufrir mucho si en estas experiencias de realidad virtual ves abdominales perfectos y penes enormes, y después regresas a la realidad y ese no es el caso" Sarah Calvert, Terapeuta psicosexual

También es cofundadora de su propio negocio de realidad virtual.

"Desde una perspectiva de realidad virtual, la experiencia es mucho más presente e íntima que cualquier otra cosa", explica Ela.

"Es como si comparamos una Polaroid con una película Imax. Estás totalmente "inmerso" en el mundo que yo he cultivado para que tú consumas".

"Si alguien sólo quiere ver a una chica desnuda, hay muchas muchas formas de hacerlo gratuitamente", dice.

"Lo que este (modelaje en cámara) ofrece es conexión humana y la realidad virtual incrementa de forma exponencial esa conexión".

Image caption Los juguetes sexuales del futuro serán "mucho más realistas".

Pero Ela reconoce que la relación entre ella y sus clientes carece de equilibrio.

"Hasta ahora he tenido personas que experimentan mi sala de chateo de realidad virtual y se sienten cómodos y seguros", explica.

"¿Me siento yo segura y confío en ellos en el mismo nivel en que ellos sienten eso conmigo?".

"Ciertamente no. Yo realmente no conozco a estas personas. No tengo la misma experiencia que ellos están teniendo. Yo no estoy en sus habitaciones virtuales con ellos".

"En ese nivel definitivamente es una reciprocidad sesgada", afirma.