¿Quién es Pepe el Sapo y por qué es considerado un símbolo de odio en Estados Unidos?

Los "símbolos del odio" de la Liga Antidifamación (ADL, en inglés) van desde la esvástica nazi a la cruz ardiendo del Ku Klux Klan... y ahora también una caricatura de un sapo.

La ADL, organización contra el antisemitismo basada en Estados Unidos, acaba de incorporar a Pepe el Sapo a su larga lista de símbolos del odio.

El personaje se ganó tan dudoso honor por los usuarios en las redes sociales que se sirven de él para sugerir ideas racistase intolerantes.

"Imágenes del sapo, retratado de diversas maneras con un bigote hitleriano, usando una kipá o una capucha del Ku Klux Klan han proliferado durante las últimas semanas en mensajes de odio dirigidos a usuarios judíos y no judíos en Twitter", apunta la organización en un comunicado.

El meme anfibio

La ADL tiene listados más de 150 símbolos con los que busca identificar grupos de odio y contribuir a la educación del público, según explica la liga en su sitio web oficial.

Pepe el Sapo, o el Sapo Triste, nació como un personaje de Boy's Club (Club de muchachos), un comic creado por Matt Furie que comenzó a circular en la red social MySpace en 2005, según narra el sitio de noticias online Vox.

Varios medios, entre ellos el estadounidense The New York Times y el británico The Indenpendent, refieren que los memes de Pepe el Sapo se han compartido en internet durante años sin que medien mensajes de odio.

Derechos de autor de la imagen Pepe the frog Image caption Pepe el Sapo no tenía connotaciones antisemitas originalmente.

Por ejemplo, la cantante estadounidense Katy Perry compartió un tuit de Pepe para quejarse de los efectos del jet lag en noviembre de 2014.

Según Vox, en 2015 este sapo fue el meme más reblogueado en la plataforma Tumblr.

Pero poco a poco la moda Pepe fue tornándose más ofensiva y en un punto algunos trolls lo convirtieron en la mascota del candidato republicano Donald Trump.

En octubre de 2015, Trump compartió una peculiar imagen de Pepe el Sapo en su cuenta de Twitter.

Derechos de autor de la imagen @realDonaldTrump Image caption Pepe el Sapo se ha asociado a la imagen de Donald Trump en varios memes.

En aquel momento, "Trump era todavía uno de los 17 contendientes por la nominación republicana y Pepe era todavía el meme más popular de Tumblr, no el avatar del movimiento alt-right", aclara Vox.

Pepe junto a Trump y los "deplorables"

Recientemente, Pepe el Sapo estuvo involucrado en las críticas que recibió Hillary Clinton a raíz de uno de sus discursos.

Hillary, quien luego se disculpó por ello, dijo que la mitad de los partidarios de Donald Trump eran personas "deplorables".

Trump respondió considerando su comentario "un insulto" hacia "millones de increíbles personas que trabajan duro".

Ese mismo fin de semana, Donald Trump Jr., hijo del candidato presidencial republicano, publicó en su cuenta de Instagram esta otra imagen:

Derechos de autor de la imagen Pepe the frog Image caption Meme "los deplorables" publicado en la cuenta de Donald Trump Jr. en Instagram.

En el comentario que acompañó la foto, Trump Jr. dijo sentirse honrado por ser parte del grupo de "hombres y mujeres trabajadores de esta gran nación que apoyan a @realdonaldtrump y saben que él puede arreglar el desorden creado por los políticos en Washington".

Unas horas después, el sitio oficial de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, HillaryClinton.com, publicó un artículo que sentenciaba: "Ese sapo es más siniestro de lo que podrías imaginar".

La autora del texto, Elizabeth Chan, describe cómo Pepe el Sapo fue casi completamente adoptado por "los supremacistas blancos que se llaman así mismos 'alt-right'".

"Ellos han decidido apropiarse de Pepe y añadirle suásticas y otros símbolos del antisemitismo…".

También el diario The New York Times define al personaje como la mascota informal del movimiento alt-right, que según Vox es una "coalición de supremacistas blancos y reaccionarios que creen en el rechazo a la democracia".

Derechos de autor de la imagen Pepe the frog Image caption Pepe el Sapo: ¿la mascota de Donald Trump?

Una decisión controversial

La ADL se autodescribe como una organización que "lucha contra el antisemitismo y todas las formas de fanatismo, defiende ideales democráticos y protege los derechos civiles de todas las personas".

Sin embargo, hay sectores que la critican por ser una organización controvertida que defiende ciegamente las políticas de Israel.

En 1989, el intelectual y activista político estadounidense Noam Chomsky escribió en su libro Necessary Illusions que la "ADL virtualmente ha abandonado su temprano rol como organización en defensa de los derechos civiles y se ha convertido en 'uno de los pilares principales' de la propaganda israelí en Estados Unidos".

Derechos de autor de la imagen Pepe the frog Image caption Más de 150 símbolos, entre ellos la suástica y la bandera de batalla confederada, conforman la base de datos Hate on Display.

La reciente decisión de la ADL también resulta controversial y algunos usuarios se han mostrado abiertamente en contra.

Mientras tanto, el periódico estadounidense The Washington Post señala que, si bien hay imágenes que son universalmente consideradas como símbolos de odio, Pepe y otros signos incluidos en la base de datos de la ADL pueden resultar inocuos para el observador lego.

Entre ellos, el rotativo enumera los siguientes símbolos: "((( )))", "100%", y "737".

El primero ha sido usado para acosar a periodistas judíos y otros usuarios en las redes sociales.

El segundo y el tercero hacen referencia a las ideas de los supremacistas blancos: "100%" significa "100% blanco", "737" se refiere a una banda de supremacistas blancos de California.

Pepe el Sapo no es la primera manifestación de la cultura popular contemporánea que se emplea para trasmitir mensajes de odio. Incluso, el logo de una cerveza clara llamada "Coors" se ha convertido en un emblema para algunas personas intolerantes.

En ese sentido, el comunicado de la ADL incluye valoraciones de su director Jonathan A Greenblatt, quien expresa: "Una vez más, racistas y personas intolerantes han tomado un meme popular y lo han manipulado para usarlo con el fin de diseminar su fanatismo y de acosar a otros usuarios".