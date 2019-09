"Aleluya" y otras 9 canciones inolvidables del poeta y compositor canadiense Leonard Cohen

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Leonard Cohen lanzó su último trabajo este mismo año.

"La poesía llega de un lugar que nadie conquista", dijo el novelista, poeta y músico Leonard Cohen al recoger el Premio Príncipe de Asturias en 2011.

Sin embargo, para quienes este jueves lloran su muerte, el cantautor canadiense conquistó la lírica en sus poemas y canciones.

Los temas recurrentes de su obra fueron el amor, la religión y el sexo.

Con su voz grave e inconfundible, Cohen está grabado en nuestra memoria, como muchas de sus canciones.

BBC Mundo recuerda 10 de las más emblemáticas, aunque la lista puede ser mucho mayor.

1. Aleluya (1984)

Contaba Leonard Cohen que, cuando el presidente del sello CBS Walter Yetnikoff escuchó por primera vez esta canción la consideró una abominación: "¿Qué es esto? Esto no es música pop. No vamos a difundirla. Es un desastre".

Cohen, sin embargo, sabía que era algo muy especial.

No en vano le había dedicado muchísimo tiempo a la letra, obsesionándose con cada palabra y descartando hasta 80 borradores.

El "desastre" se convirtió en la canción más versionada y celebrada de Cohen.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Al conocerse que Bob Dylan había ganado el premio Nobel de Literatura, hubo quien dijo que Cohen también se lo merecía.

2. Suzanne (1967)

"Tocar su cuerpo perfecto con su mente", dice una de las canciones importantes de la primera etapa del músico.

Suzanne existió pero, al contrario de lo que parece insinuar la canción, nunca tuvo relaciones sexuales con Cohen. Sólo le sirvió té y frutas cuando el cantante la visitó en Montreal.

Es el primer tema de su álbum de debut, que dio origen a una de las carreras más impresionantes de la historia de la música reciente.

3. Bird on a Wire (1969)

A finales de los años 60, Cohen atravesaba una depresión mientras vivía en la isla griega de Hidra.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption A comienzos de los años 70, Cohen apuntaba ya a convertirse en uno de los compositores más célebres.

Un día observó a un pájaro sobre un cable telefónico.

Esta imagen le sirvió de inspiración para componer una de sus canciones más bellas.

4. I'm Your Man (1988)

"Y si quieres un médico, examinaré cada centímetro de tu cuerpo".

Esta explícita canción llegó en un momento en que Cohen había quedado algo relegado en la atención del público y logró convertirse en un gran éxito.

5. First We Take Manhattan (1988)

"Creo que esta canción significa exactamente lo que dice. Es una canción terrorista. Creo que es una repuesta al terrorismo", explicó Cohen al describir esta canción.

Originalmente fue grabada por Jennifer Warnes en su álbum de 1987 Famous Blue Raincoat, compuesto por canciones escritas o co-escritas con Cohen.

6. Everybody Knows (1988)

Los críticos consideran esta canción como una de las más pesimistas en el catálogo del músico.

En ella se habla de cómo los pobres siguen siendo pobres mientras los ricos cada vez son más ricos.

Ha sido también versionada por numerosos artistas como Don Henley, Concrete Blonde o Rufus Wainwright.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Cohen le cantó al amor, la religión y el sexo.

7. So Long, Marianne (1967)

Marianne Jensen fue la musa de Cohen. Se conocieron en Hidra y mantuvieron una relación de 7 años hace décadas.

Cohen dijo que era la mujer más bella que jamás conoció.

Marianne falleció el pasado mes de julio.

Cohen, al saber que estaba enferma, le mandó una carta que le pudieron leer antes de su muerte.

8. Ain't no Cure for Love (1988)

"Los doctores trabajan día y noche, pero nunca encontrarán esa cura, la cura para el amor".

Esta es otra de las composiciones que aparecen en el disco de Jennifer Warnes de 1987, aunque las versiones de la cantante y de Cohen son ligeramente diferentes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Con Cohen se va, además de un compositor y cantante, un poeta y novelista.

9. Sisters of Mercy (1967)

Esta canción le da nombre al álbum de estreno de Cohen, en el que también aparecen sus grandes éxitos Suzanne y So long, Marianne.

Fue compuesta en la ciudad canadiense de Edmonton durante una tormenta de nieve.

"Había dos jóvenes viajeras, Barbara y Lorraine, que no tenían donde ir. Les di refugio en mi habitación de hotel donde inmediatamente quedaron dormidas mientras yo las observaba desde un sillón", contó Cohen.

"Para cuando despertaron, había terminado la canción y la toqué para ellas".

10. Dance Me to the End of Love (1984)

Aunque tiene la estructura de una canción de amor, Dance Me to the End Of Love está inspirada en el Holocausto.

Durante una entrevista, Cohen explicó:

"Es curioso cómo surgen las canciones, porque el origen de cada canción tiene un grano o semilla que alguien te entrega o el mundo te entrega y eso hace que el proceso de escribir una canción sea tan misterioso".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption "Estoy listo para morir. Espero que no sea demasiado incómodo", dijo Cohen.

Cohen deja un legado de canciones mucho más extenso. ¿Cuál añadirías a esta lista?