La moda de los suplementos de testosterona para recuperar el deseo sexual (y los peligros de abusar de ellos)

15 noviembre 2016

De acuerdo a Panay, la testosterona no solo ayuda a reactivar la energía del cuerpo, sino que aumenta el deseo sexual en las mujeres si se aplica en dosis pequeñas.

"Sin embargo, y hacemos la aclaración, esto no es un tipo de Viagra femenino. Solamente que puede ayudar", agregó el experto sobre esta solución hormonal que puede inyectarse o también aplicarse como un gel.

La moda de los suplementos de testosterona no ha venido sin advertencias.

"Un doctor me dijo que tenía los niveles de testosterona de un hombre de 100 años, así que comencé a recibir inyecciones que me ayudaron no solo a mejorar mi estado físico, sino mi actividad sexual", le dijo a la revista Esquire.