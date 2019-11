Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El modelo de ventas del Black Friday de EE.UU. se ha comenzado a extender a otros países de América Latina y Europa.

¿Los precios más bajos?, ¿impresionantes descuentos?, ¿ofertas nunca antes vistas?

Cuando llega noviembre y las tiendas ofrecen una increíble variedad de descuentos, muchos consumidores se apresuran para ser los primeros ganar las maravillosas ofertas.

Las escenas de multitudes esperando a que se abran las tiendas son conocidas en Estados Unidos o Reino Unido gracias a la tradición del Black Friday y el Cyber Monday.

Y algunos países de América Latina ya comienzan a tener sus propios fines de semana de locura en las compras.

¿Pero cómo se puede detectar una verdadera ganga?

1. Comparar y comparar

Antes de comprar, siempre es necesaria una comprobación para saber si el mismo producto es más barato en otro lugar, según los expertos.

Algunos sitios especializados pueden decir si el producto ha sido puesto en un descuento mayor antes.

Por ejemplo, Camelcamelcamel.com muestra el historial de precios de productos de Amazon, lo cual permite a los compradores saber si estuvieron más baratos en fechas pasadas.

Cuando el grupo de consumidores Which? Investigó las ofertas de los minoristas el año pasado encontró que solo 90 de 178 promociones estuvieron más baratas en el Black Friday.

Los minoristas a veces aumentan el precio de un artículo antes de una venta mayor para hacer que el descuento parezca más grande.

Image caption Camelcamelcamel.com muestra los precios que ha tenido el lector electrónico Kindle Fire en Reino Unido. La página funciona también en español y con los precios en EE.UU.

2. Buscar que igualen el precio

Con la feroz competencia, los minoristas están empezando a igualar ofertas que hacen sus competidores.

Amazon está entre las que lo han hecho en el pasado, dijo Gary Caffell, editor en MoneySavingExpert.

"Cuando la gente obtiene igualación de precios, busca otros factores como la garantía y cargos de envío", dijo.

Es ahí cuando algunas tiendas mejoran las garantías, principalmente en aparatos eléctricos, en comparación con el estándar de un año.

Puede ser que haya garantías de 5 años en televisores, 3 años en muchos aparatos eléctricos de marca propia y 2 años en otros artículos eléctricos.

"No hay que dejarse convencer por la publicidad y comprar algo que no necesitas o no puedes pagar", dijo Caffell.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Solo compra lo que necesitas realmente y lo que puedas pagar, es es consejo en el que coinciden los expertos.

3. Descuentos de "toda la tienda"

Los comerciantes a menudo hacen ofertas con "hasta" tanto por ciento de descuento, pero solo unas cuantas unidades estarán bajo esa oferta.

"Las ofertas más fuertes son las que estén disponibles en toda la tienda", aseguró Caffell.

Por ejemplo, la tienda de ropa Gap ha llegado a ofrecer un descuento del 40% en todos sus artículos, o Disney Store ha fijado la oferta en 20%.

Una cosa de la cual hay que estar alerta es que grandes descuentos del Black Friday en ciertos artículos pueden estar relacionados con mercancía no deseada o de mala calidad, dijo Munday.

También vale la pena mirar los códigos de descuento extra en las páginas de Facebook de las empresas, los cuales pueden ahorrar los cargos de envío, por ejemplo.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Muchos de los letreros de descuentos vienen con una nota al pie en la que especifica cuáles son los artículos en que aplica y bajo qué condiciones.

4. Conoce tus derechos

Los expertos también advirtieron que algunas ofertas del Black Friday podrían ser no reembolsables.

"En internet tú tienes el derecho a cambiar de opinión y retractarte, pero eso no es necesariamente el caso en la tienda", dijo Caffell.

"Es importante hacer investigación para conocer tus derechos de comprador antes de pagar, en caso de que cambies de opinión", dijo Alex Neill, director legal en Wich?, una empresa que revisa productos y servicios.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Aunque mucha gente corre a las tiendas para encontrar ofertas, en internet se pueden obtener mejores descuentos y beneficios de devolución.

5. Las fallas en internet

Una vez que hayas encontrado una ganga en línea, no quieres perderla por causa de un error en la página o aplicación.

Es común que los sitios sufran bloqueos ante el alto tráfico en sus plataformas.

En algunos casos, los sitios web colapsan, pero aún están disponibles en el móvil o tableta, sugirió Caffell.

Al tener una página abierta a través de múltiples dispositivos, estás mejor protegido de las caídas.

También te permite tener un lugar extra cuando haces fila en línea, lo cual a veces puede ser muy lento.

"El momento más activo para las personas que inician sesión va a ser alrededor de la medianoche y luego 08:00 o 09:00 de la mañana", explicó Caffell.

Bueno, a comprar pero bien informado.