¿Un incendio o un iceberg?: el nuevo documental que cuestiona la teoría más extendida del hundimiento del Titanic

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, entre 1908 y 1912.

¿Fue realmente el choque contra un iceberg la causa del hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912? ¿O hubo un daño previo en el barco que precipitó la tragedia?

Un nuevo documental titulado "Titanic: the new evidence" (Titanic: la nueva evidencia) sostiene que el motivo principal que precipitó la tragedia que acabó con la vida de más de 1.500 hombres, mujeres y niños, fue un incendio en uno de los almacenes de carbón que debilitó el casco metálico del buque al punto de dejarlo sin resistencia ante un impacto como el de un témpano de hielo.

Así lo sostiene el periodista irlandés y estudioso de la historia del buque, Senan Molony, en cuyos hallazgos se basa el documental emitido por la cadena británica Channel 4.

Molony tuvo acceso a un poco conocido álbum de fotografías detalladas del Titanic, descubierto hace cuatro años, que muestran al lujoso trasatlántico antes de que abandonara el astillero en Belfast, Irlanda del Norte y en ruta al puerto de Southampton, Inglaterra, de donde zarpó en su fatídico viaje a Nueva York.

Según Molony, una misteriosa mancha en el casco del barco, evidente en dos fotografías, sustenta su teoría que el incendio en una de las carboneras del Titanic empezó a arder desde que el barco estaba en el astillero y que levó anclas con destino a Norteamérica el 10 de abril de 1912 con un fuego latente que llevaba varios días encendido.

Hielo, fuego y negligencia

Esa combustión de alta temperatura, la negligencia de la empresa naviera que zarpó a sabiendas del riesgo y el eventual choque contra el iceberg se combinaron en la "tormenta perfecta", arguye Molony, que causó la tragedia más recordada en la historia marítima.

Su teoría es que de no ser por el incendio que debilitó el casco de acero, el Titanic hubiera permanecido mucho más tiempo a flote y permitido el rescate de la mayoría de los pasajeros y la tripulación.

"La teoría que genera es totalmente creíble", afirmó a BBC Mundo Guillermo Rein, profesor docente del Departamento de Ingeniería Mecánica del Imperial College, en Londres, y uno de los pocos especialistas en combustión latente del mundo, que fue consultado en el documental.

El profesor Rein dijo haber visto las fotos a la vez que filmaban su entrevista, y pudo ver como la mancha -que interpretó como una abolladura de 10 metros en el casco- coincidía con el lugar donde estaban las carboneras y "la misma región en que el iceberg chocó".

"Me pareció espectacular. No me podía creer que realmente la abolladura del casco pudo haber sido registrada"

Derechos de autor de la imagen PA Image caption El incendio en uno de los cuartos de carbón se inició en Belfast, Irlanda del Norte. De ahí partió a Southampton, en el sur de Inglaterra, y de ahí a Nueva York.

¿Foto defectuosa?

Sin embargo, el historiador y presentador de televisión británico Tim Maltin, autor de tres libros sobre el Titanic, no está de acuerdo con la hipótesis de Molony.

La primera razón es que el incendio ocurrido en el barco no es ninguna nueva evidencia. "Se ha sabido del incendio a lo largo de todos estos 100 años", dijo Maltin a BBC Mundo. "Todos los historiadores saben de este incendio".

La única "nueva evidencia" serían las marcas en la foto.

Maltin no ha visto la fotografía en vivo, pero cree que las manchas que Molony detectó "fueron causadas por el tiempo o por el proceso para revelar la imagen".

"No creo que muestren un daño al Titanic".

"Si hubiera habido marcas causadas por humo hubiera salido en la prensa y todo el mundo habría estado hablando de eso, pero fue algo que nadie vio", comentó.

Pero el profesor Guillermo Rein rechaza la posibilidad que fuese un defecto fotográfico o deterioro de la imagen.

"Él (Senan Molony) tiene dos fotografías que se tomaron con la misma cámara en diferentes momentos y en las dos la abolladura está allí y es impresionante, termina justamente donde estaba la placa de acero".

La placa de acero a la que se refiere delimitaba uno de los varios mamparos o compartimentos sellados que garantizaban la flotación de la nave -en caso de que uno se rajara por choque y le entrara el agua- y lo que supuestamente hacían el Titanic insumergible.

"El acero hubiera alcanzado temperaturas de 800 grados centígrados tras todos esos días de incendio. Ya a 400 o 500 grados hubiera perdido mucha resistencia".

"Igual se hubiera hundido"

No obstante, el historiador Tim Maltin asegura que aunque el incendio duró varios días, "siempre estuvo controlado".

El especialista reconoce que el fuego causó daños a un almacén de carbón, pero no en la zona que colisionó con el iceberg.

"Aunque no hubiera habido incendio, el Titanic igual se hubiera hundido por los daños que le causó el iceberg. Quedó tan dañado, que la parte del incendio era irrelevante", señaló.

Añadió que el iceberg era mucho más grande y pesado que el Titanic. "El impacto fue igual que la explosión de una bomba", dijo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El naufragio causó más de 1.500 muertos.

Pero el doctor Rein, un experto en combustión latente, explicó a BBC Mundo la complejidad de manejar un incendio de ese tipo en un contenedor con decenas de toneladas de carbón.

"El fuego latente es el tipo de combustión más persistente en el mundo, el más fácil de encender y el más difícil de contener".

El carbón no necesita un agente externo para encenderse, indicó. Empieza a calentarse muy despacio hasta llegar a una temperatura donde ocurre la combustión.

"Para apagarlo hay que inundarlo con agua", dijo, lo que no era una opción pues desestabilizaría la nave.

Lo que hicieron en cambio, según la teoría del documental, fue trasladar ese carbón lo más rápidamente a las calderas, lo que puso al trasatlántico a marchar a toda máquina.

Eso es consistente con los 23 nudos de velocidad máxima que se sabe que alcanzó el Titanic antes del accidente. No era una velocidad prudente pues el capitán ya estaba advertido de la presencia de icebergs.

Derechos de autor de la imagen Henry Aldridge & Son/PA Image caption La foto del supuesto iceberg que hundió al Titanic. El capitán sabía que navegaba por una zona con témpanos de hielo.

"Es especulación"

Otro que tampoco cree en la hipótesis del reciente documental de Channel 4 es el ingeniero naval Parks Stephenson.

Stephenson participó en una expedición para "Titanic a los 100 años: misterio resuelto", de History Channel, de 2012; y lideró un equipo del gobierno de EE.UU. para elaborar simulaciones computarizadas del Titanic, que aparecieron en el programa "Titanic: la última palabra con James Cameron", de la cadena National Geographic, de 2012.

El especialista dijo a BBC Mundo que no cree que el incendio haya causado el naufragio, sino que más bien "ayudó" a salvar a algunos pasajeros.

"El incendio llevó a vaciar los cuartos de carbón y pasar (este combustible) de estribor (lado derecho del barco) a babor (lado izquierdo). Eso causó que el Titanic tuviera una inclinación a la izquierda, según los testigos", explica.

Cuando el barco chocó con el iceberg, por estribor, el peso y la inclinación del lado izquierdo le impidieron hundirse tan rápido y ganar tiempo -cerca de una hora- para lanzar botes salvavidas.

"Si no hubiera sido por el carbón en el lado izquierdo, el Titanic se hubiera hundido rápidamente", agrega.

Además, Stephenson cita a un testigo del impacto del bloque, Frederick Barrett.

"El daño que el iceberg causó al barco, que Barrett describe, fue en un lugar que nunca fue tocado por el fuego. (El golpe) no fue en los cuartos de carbón, fue en el cuarto de calderas (máquinas de vapor) y esa área nunca estuvo en llamas", indica.

Modelo computarizado

Sin embargo, Guillermo Rein, del Imperial College, sostiene que las teorías del documentalista Senan Moloy son robustas porque coinciden precisamente con los testimonios que se escucharon durante las investigaciones subsiguientes de las personas que actualmente estuvieron allí.

Según el documental, hay testimonios escritos de trabajadores en los cuartos de máquinas describiendo una deformación en la placa de acero que colindaba con la carbonera que tenía "una abolladura hacia adentro y hacia afuera".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El casco del Titanic (como este trozo que rescató del fondo del mar) era de un acero débil, típico de la era industrial británica, comentó el profesor Guillermo Rein.

El profesor Rein realizó experimentos de combustión de carbón para calcular las temperaturas máximas y creó un modelo computacional para simular la respuesta del acero del Titanic a esas temperaturas.

"Descubrimos esta abolladura (en el modelo) y lo interesante fue que tenía un bulto hacia afuera pero, a los lados, el bulto se mete hacia adentro", expresó.

Otro testimonio que existe de uno de los ingenieros que estaba abajo examinando uno de los compartimentos, cuando el que había sido golpeado por el iceberg ya estaba inundado, dice que de repente el compartimento se abre y empieza a entrar un torrente de agua.

"Es cuando el barco realmente se hunde", dijo Rein a BBC Mundo. "Antes estaba en emergencia, estaban evacuando, pero no se había hundido".

La hipótesis del documental es que Titanic pudo haber estado más tiempo a flote. "Es probable que si el último compartimento no se hubiera inundado, el barco se hubiera mantenido a flote (como estaba diseñado para hacer)", concluyó Rein.

Tema de pasiones

BBC Mundo consultó con la Sociedad Británica del Titanic que también expresó que sin duda, el iceberg por sí solo hundió al Titanic y que cualquier sugerencia de que el casco exterior se debilitó debido al fuego es especulación.

"No hay pruebas sólidas que demuestren que el casco externo del barco se vio comprometido por el incendio", afirmó.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La compañía naviera White Star Line era la dueña del Titanic y del Britannic, otro barco que se hundió en el mar Egeo, en 1916.

Aunque el profesor Rein reconoce que el documental de Channel 4 no puede concluir con seguridad qué realmente hundió al Titanic, se formula una hipótesis que se puede seguir investigando.

"Me parece de una credibilidad alta", dijo. "El Titanic levanta muchas pasiones pero esto no es una tontería, esto (la hipótesis) tiene muy buena pinta".

Con ese propósito, Rein está escribiendo una propuesta al gobierno británico para lograr financiación y llevar la investigación al siguiente nivel de análisis.

"Esto lleva tiempo", concluyó. "Madurar una teoría de estas llevará dos a tres años".