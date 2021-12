Cómo afectará a la innovación y a la tecnología el cambio de Trump a la visa H-1B para profesionales calificados

19 abril 2017

Estas visas no sólo son atractivas para las compañías que llenan sus solicitudes, sino también para los trabajadores, quienes tienen más papeletas para lograr una green card y obtener la residencia permanente en el país.

Según el diario estadounidense The New York Times, Melania Trump, la actual primera dama, usó este tipo de visado cuando comenzó a trabajar como modelo en EE.UU. en 1996 y una agencia de modelaje Paolo Zampolli dice que la patrocinó, aunque la Casa Blanca no confirmó esta información.