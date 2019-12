Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Los cuatro viajes de Ochoa al espacio incluyeron: dos vuelos para estudios atmosféricos y dos misiones a la Estación Espacial Internacional.

La estadounidense Ellen Ochoa tiene a su haber 978 horas en el espacio y cuatro misiones con la NASA.

A bordo del trasbordador Discovery en abril de 1993, Ochoa hizo historia: se convirtió en la primera mujer de origen hispano que viajaba al espacio.

Sobre ese primer viaje, la física tiene muchos recuerdos, pero dos destacan: cuán liviana se sintió en un ambiente de microgravedad.

Al flotar, le explica a BBC Mundo, te llegas a sentir tres veces más liviano que en la Tierra.

Y, el segundo, "la oportunidad de ver la Tierra desde el espacio. Eso es algo de lo que los astronautas nunca se podrán cansar", indica con emoción desde la NASA, donde es la directora del Centro Espacial Johnson.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Ochoa participó en cuatro misiones espaciales en 1993, 1994, 1999 y 2002.

Este viernes, su nombre entra en el Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos, donde acompañará a leyendas como Neil Armstrong y John Glenn.

"Me siento honrada de ser reconocida entre las generaciones de astronautas que estuvieron a la vanguardia de la exploración de nuestro Universo en beneficio de la humanidad", dijo Ochoa en un comunicado emitido por la agencia espacial estadounidense.

Pero más allá de su brillante carrera como astronauta, científica e inventora. Ochoa es una referencia de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Con decir que hay seis escuelas que llevan su nombre en Washington, California, Texas, Los Ángeles y Oklahoma.

Raíces mexicanas

Ochoa nació en Los Ángeles, California, en 1958. Su padre, Joseph, también nació en ese país.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Ochoa recibió el reconocimiento más alto que ofrece la NASA: La medalla al Servicio Excepcional.

Sus abuelos paternos eran inmigrantes mexicanos.

"La madre de Ochoa, Rosanne, creía fehacientemente en una buena educación. Cuando Ochoa era una bebé, comenzó su educación superior. Tomaba una clase a la vez. Veintidós años después, se graduó", cuenta Lissa Jones Johnston en su libro: "Ellen Ochoa: Pioneeing Astronaut" ("Ellen Ochoa: Astronauta pionera").

En su adolescencia, Ochoa se enamoró de las ciencias, las matemáticas y la flauta.

"Mi madre fue la que más influyó en mí. Su enfoque primario fue disfrutar cuando se aprende. Eso es lo que obtuve de su ejemplo", dijo la física, según la autora.

Cuando era niña no soñaba con ser astronauta, indica Jones Johnston. Pero tras ver a Sally Ride, la primera estadounidense en viajar al espacio, "se dio cuenta de que también podía alcanzar las estrellas".

"Sólo puedo imaginar el asombro y el orgullo que mis abuelos, quienes nacieron en México en la década de 1870, hubieran sentido al saber que su nieta creció para viajar al espacio. Vinieron a Estados Unidos para levantar a su familia. Junto a la pasión de mi madre por el aprendizaje, tuve la oportunidad y la motivación para educarme y proponerme metas altas".

Esas palabras de Ochoa aparecen en el libro "Women In Space Who Changed TheWorld" ("Mujeres en el espacio que cambiaron el mundo") de Sonia Gueldenpfennig.

Perseverancia

Se graduó de física en la Universidad del Estado de San Diego en 1980.

Como estudiante del doctorado de ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford e investigadora del Laboratorio Nacional Sandia y del Centro de Investigación Ames de la NASA, Ochoa se especializó en los sistemas ópticos para el procesamiento de información y se convirtió en la coinventora de tres patentes relacionadas con ese campo.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Desde la Estación Espacial Internacional.

En dos oportunidades se postuló para ser astronauta y no quedó seleccionada.

Pero el día llegó y en 1990 fue aceptada por la NASA. Un año después ya era astronauta.

¿Lo más difícil de ese proceso?, le preguntó BBC Mundo.

"Ver cuántas personas se postulan y ver cuán pocas son aceptadas", responde.

"Simplemente soy muy afortunada de haber sido una de las pocas escogidas y de tener la oportunidad de seguir una carrera en la NASA".

Como una estrella de rock

El amor por la ciencia y la oportunidad de ser vista como una líder hispana, le ha traído una de sus principales satisfacciones.

"Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de hablar con muchos estudiantes de origen hispano y es algo que realmente nunca anticipé cuando me postulé para hacer el curso de astronauta o cuando fui seleccionada astronauta", le comenta a BBC Mundo.

Me gustaría ver más mujeres y más minorías en los campos científicos, tecnológicos y de ingeniería (de Estados Unidos)" Ellen Ochoa

"Literalmente, he dado cientos de presentaciones y charlas a jóvenes que están interesados en la ciencia".

"En ellos he encontrado mucho entusiasmo y emoción. Me hacen muchas invitaciones, me escriben cartas, me piden autógrafos, me cuentan, por ejemplo, que decidieron hacer su tarea sobre un tema científico tras haber escuchado una de mis charlas o después de conocer lo que estamos haciendo en la NASA".

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Ochoa tiene dos hijos.

Con su ingreso al Salón de la Fama de los Astronautas, la física dice que quiere "seguir inspirando a las nuevas generaciones" de su país a tomar el camino de la ciencia.

Más mujeres y más latinos

Al hacer un recorrido histórico sobre la presencia de los latinoamericanos en el espacio destacan dos figuras: el cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quien se convirtió con la Unión Soviética en el primer latinoamericano en viajar al espacio, y el costarricense Franklin Chang-Díaz, el primer astronauta latinoamericano de la NASA.

Otros astronautas de origen hispano de la NASA han sido Joseph Acaba, Fernando "Frank" Caldeiro, Sidney Gutiérrez, José Hernández, Michael López-Alegría, Christopher "Gus" Loria, Carlos Noriega, John "Danny" Olivas y George Zamka.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Franklin Chang-Díaz participó en siete misiones espaciales.

Ochoa es la directora del Centro Espacial Johnson, el corazón de los viajes tripulados al espacio de la NASA.

Es la segunda mujer que ha ocupado esa posición y la primera persona de origen hispano.

"Me gustaría ver más mujeres y más minorías en los campos científicos, tecnológicos y de ingeniería (de Estados Unidos)", dice.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Desde 2013, Ochoa ha sido la directora del Centro Espacial Johnson de la NASA.

"Creo que en la NASA y particularmente en el Centro Johnson lo estamos haciendo muy bien si nos comparamos con otras organizaciones técnicas, pero todavía hay un porcentaje bajo (de mujeres) en relación con la población en general".

"En general, la comunidad hispana y otras minorías están poco representadas (en la fuerza laboral de la ciencia y la ingeniería) y es algo que tenemos que ver cuando los jóvenes están en la escuela y en la secundaria", indica la experta en ingeniería eléctrica.

Hoy tenemos un plan con el que queremos fomentar la presencia humana en el sistema solar" Ellen Ochoa

Y es que, de acuerdo con Ochoa, ese es un momento clave para que los estudiantes emprendan actividades y cursos relacionados con la ciencia y conozcan el tipo de carreras que están disponibles para ellos.

"Es importante que entiendan que realmente se trata de solucionar problemas y en muchos casos de trabajar como parte de un equipo", le dice a BBC Mundo.

Rumbo a Marte

Ochoa considera que es fundamental que Estados Unidos continúe su programa de exploración espacial. En su opinión hay muchos beneficios no solo para su país sino para el resto del mundo.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption Marte en el pasado y ahora, según una ilustración de la NASA. El planeta rojo tuvo en el pasado una atmósfera y océanos.

"Uno de ellos es la expansión del conocimiento científico. Siempre intentamos entender más sobre el Universo y acerca de nuestro lugar en él (…) Aún tenemos mucho que aprender sobre la Tierra", señala.

"Mucho de lo que hacemos en el espacio puede tener un impacto en diferentes industrias, como por ejemplo la farmacéutica (…) Además promovemos la cooperación con otros países y la Estación Espacial Internacional es un gran ejemplo de ello".

Pero si hay algo que Ochoa tiene en la mira es el planeta rojo.

Derechos de autor de la imagen NASA Image caption La NASA prevée la existencia de una colonia humana en Marte para la década de 2030.

"Hoy tenemos un plan con el que queremos fomentar la presencia humana en el sistema solar y nos gustaría llevar a los humanos a Marte en 2030", señala.

Representa un gran desafío tecnológico, el cual -explica- se está forjando sobre los adelantos que, por décadas, la NASA ha venido desarrollando.

Y también de la voluntad política.

El 21 de marzo, el gobierno de Donald Trump firmó una ley que le otorga a la NASA un presupuesto de US$19.500 millones y entre los objetivos fijados estuvo el de enviar humanos a Marte para la década de 2030.

Trece años puede ser mucho tiempo, para algunos, o muy poco tiempo, para otros. Pero para un astronauta que ha estado en el espacio, 2030 puede estar en la vuelta de la esquina.

La firma de esa ley, como indica Ochoa, "ya es una señal muy positiva".