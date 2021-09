El escándalo de R Kelly, el músico estadounidense hallado culpable de mantener cautivas a jóvenes como esclavas sexuales

"Él decide qué comen y cómo se visten, no les permite salir sin su permiso y exige que las entrenen en las prácticas sexuales que más le gustan".

Once testigos, nueve mujeres y dos hombres, subieron al estrado durante juicio de seis semanas, describiendo las humillaciones sexuales y la violencia que sufrieron a manos de él.

El artista saltó a la fama en la década del 90 con canciones como "Bump and Grind" e "Ignition". Uno de sus singles más conocidos es "I believe I can fly".