Hoosegow, lariat, quadroon y otras palabras en inglés que no creerías que vienen del español

¿Utilizas email o correo electrónico?

Si quieres enviar un email tienes que hacer clic en este link.

Pese a que esta oración tiene tres palabras en inglés, seguro que entiendes su significado.

Es muy común escuchar y leer palabras, principalmente del inglés, en oraciones en español que usamos cotidianamente.

¿Pero qué tal al revés?

Préstamos léxicos

Tal vez nunca te pusiste a pensar que Hoosegow, lariat, quadroon son palabras que el español dio y el inglés adoptó, aunque algunas sufrieron modificaciones.

Por ejemplo, Hoosegow viene de la palabra juzgado en español y es un préstamo del español mexicano. El primer registro de la palabra es de 1909, explica Yliana Rodríguez, profesora adjunta de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, Uruguay, y es un slang del Viejo Oeste por juzgado.

"Hay lexicógrafos que recopilaron los primeros registros de palabras de origen hispano en la lengua inglesa y esto fue publicado en un corpus (un conjunto extenso de datos, textos, etc. que sirve para una investigación) que tiene el Diccionario Oxford de Lengua Inglesa", explica a BBC Mundo la lingüista especialista en el contacto del español con el inglés.

Entonces, Lariat tiene su origen en la palabra reata (cuerda) con el primer registro en 1835.

Y quadroon, viene de cuarterón, la persona nacida de mestizo y española o viceversa, durante la América colonial. El primer registro es de 1707, según el Diccionario Oxford.

"Desde la lingüística no hablamos de deformación sino de cómo se adaptan estas palabras. Se trata de un fenómeno de préstamo léxico que se produce como consecuencia, en la mayoría de los casos, del contacto de lenguas", detalla Rodríguez.

Y la primera aparición de estas palabras se conoce a través del método escrito, en este caso por el registro del Diccionario Oxford, lo cual no quiere decir que ese vocablo no haya ingresado anteriormente en el idioma, añade.

El rodeo es un claro ejemplo de préstamo del español al inglés.

¿Cómo y cuándo ingresaron al inglés?

Las lenguas cambian constantemente y todos los idiomas toman prestadas palabras de otros.

"Empezamos a encontrar hispanismos en el inglés entre el siglo XVI y XVIII y la mayoría de estos préstamos no son europeos, sino sobre todo de lenguas autóctonas de América", describe la profesora Rodríguez.

El inglés tomó más palabras del español desde tres fuentes importantes que se superponen y que pueden coincidir con hechos históricos.

1. Cowboys

Muchas de las palabras del español entraron en el inglés americano en los días de los cowboys mexicanos y españoles en el siglo XIX que trabajaban en lo que ahora es el suroeste de EE.UU.

Además de lariat mencionada anteriormente, entre los préstamos están:

Palabras que el inglés tomó del español y sus primeros registros Rodeo (1811).

Lasso que viene de la palabra lazo (1768).

Chaps de chaparreras (1884).

Stampede de estampida, una exhibición de cawboys (1912)

Ranch de rancho (1807).

Wrangler de caballerango, persona encargada del cuidado y mantenimiento de los caballos (1888). Getty

2. Comercio

Palabras de origen caribeño entraron en el inglés por las transacciones comerciales.

Palabras que el inglés tomó del español y sus primeros registros Cannibal viene de caníbal y refiere a los pueblos de El Caribe que se decía que comían carne humana. El primer registro es de 1553 y hacía referencia al diario de Cristóbal Colon.

Cigar de la palabra cigarro y que tiene origen del idioma maya (1735).

Sombrero tomado del español de América (1770).

Cocaine de coca. Palabra que proviene del quechua (1874).

Marijuana marihuana, del español mexicano (1874). Getty

3. Comida

La tercera fuente principal son los nombres de los alimentos que no tienen equivalente en inglés y que éste adoptó en su dieta.

Palabras que el inglés tomó del español y sus primeros registros Oregano de orégano y proviene del español de México (1889).

Avocado de la palabra original ahuacatl del idioma nahuatl, la lengua originaria de México (1697).

Tuna de atún (1555).

Chocolate originalmente xocolatl del nahuatl, (1604).

Potatoe viene de papas y tiene origen en el Caribe probablemente del taino (1565). Getty

Animales

Con el mismo concepto de la comida, en el cual no existían esos ingredientes en el idioma inglés, también sucedió algo similar con los nombres de animales que sólo existían en el continente americano.

Palabras que el inglés tomó del español y sus primeros registros Alpaca del español de Sudamérica (1747).

Condor del idioma quechua (1604).

Coyote del nahuatl coyolt (1651).

Iguana originaria del Caribe (1555). Getty

Algunas curiosidades

También hay palabras a las que se ha llegado a dar forma netamente inglesa, a tal punto que sorprende saber que son de origen español.

Un ejemplo es barbecue, que proviene de la palabra barcacoa, cuyo origen es caribeño y que el primer registro es del 1697, según el Diccionario Oxford.

La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar... "Cucaracha se rehace en inglés en el siglo XVIII como 'cockroach', después de una primera importación, como a menudo ocurre, más cerca del original, 'cacarootch'", según el primer registro en 1624 de J. Smith&.#34; Getty

"Como la palabra se tomó prestada hace tanto tiempo, por ejemplo cockroach probablemente sorprenda a los angloparlantes cuando se les dice que es una palabra de origen hispano. Sin embargo, cuando pensamos en una palabra como mojito muchos angloparlantes son conscientes de que esa palabra es hispana en su origen", diferencia Rodríguez.

Del mismo modo, la palabra machismo en inglés se da por sentado que tiene su origen en el español mexicano con un primer registro en 1941.

Un ejemplo curioso es el de vamoose, una adaptación de vamos en español. La primera vez que se registró fue en 1834.

El largo camino de la palabra adobe

Image caption "Adobe es una palabra egipcia que llegó al español vía árabe con las invasiones de los moros (siglo VIII bajo el Califato Omeya) al sur de España. Desde allí cruzó el océano a través del español y llega a América. Y luego llega al inglés entre el siglo XVI y XVIII", le dice a BBC Mundo la lingüista Yliana Rodríguez.

Cuestión de género

Desde 1550 hasta mediados del siglo XVII se registró un aumento significativo en el número de palabras que el inglés tomó del español y ese fenómeno tiene que ver con el auge del imperio español.

"Siempre la lengua va a dar cuenta de fenómenos sociales y no al revés", señala la profesora Yliana Rodríguez.

"Por eso la mayoría de los lingüistas no acompañamos tanto el tema del lenguaje no sexista, porque no creemos que por decir 'todos y todas' vamos a crear un mundo más igualitario en términos de género. El género sexual es una cosa y género gramatical es otra", agrega a BBC Mundo.

A finales del siglo XVII hay un declive en los préstamos del español que va a retomar su incremento en el siglo XIX, ante el fuerte contacto del inglés y el español en América del Norte.

"Por la influencia de los países hispanoamericanos, y por la proximidad de Estados Unidos a ellos, es evidente que el elemento español en el inglés ha crecido últimamente, y lógico que siga creciendo", analiza Arthur Montague, en El elemento español en el vocabulario inglés: prolegómenos a una lista, un trabajo publicado en el Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, en Salamanca, España, en 1971.

Por eso, según los expertos, como no hay ninguna lengua que no tenga prestamos, la próxima vez que creas estar seguro del origen inglés de una palabra, como alligator* (caimán), empieza a dudar.

*Alligator es una adaptación de la frase en español "el lagarto". Su primer registro es de 1555.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Segovia, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad española entre el 22 y el 24 de septiembre.