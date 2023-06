Muere Unabomber: La fascinación por el caso del anarquista superdotado que durante 17 años aterrorizó a Estados Unidos enviando cartas bomba

"Es frustrante, pero parece que no puedo hacer una bomba mortal".

Un genio precoz

Cartas bomba

El dilema de la prensa

Publicar o no el texto representaba un dilema ético para los medios y las autoridades , pues estarían accediendo a las exigencias de un terrorista.

Sin embargo, al final, el FBI y el Departamento de Justicia persuadieron a los diarios The New York Times y The Washington Post para que el manifiesto saliera a la luz pública en sus páginas.