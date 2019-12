Qué contiene el último mensaje enviado al espacio en busca de vida alienígena

Image caption El mensaje tardará 12 años luz en llegar y una potencial respuesta, menos de 25. Foto: cortesía METI.

¿Somos los únicos habitantes del universo o en algún rincón del espacio infinito existen otras civilizaciones incluso más avanzadas que la nuestra?

Ésta es una de las preguntas que se hace METI(sigla en inglés de la organización Mensajes a Extraterrestres Inteligentes, con sede en Estados Unidos) y que busca responder enviando mensajes a otros planetas que se encuentran en la llamada zona habitable.

La organización envió su primer mensaje en octubre a la estrella GJ 273, también conocida con el nombre de estrella de Luyten, que está a unos 12 años luz de nuestro planeta.

En marzo de este año, astrónomos descubrieron dos planetas orbitando alrededor de esta enana roja en la constelación del Can Menor, cuya temperatura ronda los 3.000º C y cuyo tamaño es un tercio en comparación con nuestro Sol.

Uno de ellos, GJ 273b, es un poco más grande que la Tierra, y está a una distancia ideal de su estrella. Por ello podría llegar a tener agua en estado líquido, un elemento crucial para el desarrollo de la vida.

Según estiman los investigadores, si la hay y nos envían una respuesta, esta llegaría —por la distancia a la que está de nuestro planeta— en menos de 25 años luz.

El mensaje

El mensaje de radio fue enviado durante tres días consecutivos por una antena en Tromso, una ciudad noruega en el círculo polar ártico y fue elaborado junto con los organizadores del festival de música Sónar en España y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.

¿Qué contiene?

Image caption El mensaje fue enviado desde una antena en Noruega. Foto: cortesía METI.

Básicamente, información sobre matemáticas, aritmética, geometría, trigonometría y una descripción de las ondas de radio que llevan el mensaje.

También un tutorial sobre los relojes y la precisión del tiempo para tratar de entender si los alienígenas tienen un concepto del tiempo similar al nuestro.

El mensaje incluye también 33 piezas de música de diez segundos cada una comisionadas a artistas de diversos orígenes y trayectorias, que plasman las ideas exploratorias del festival Sónar.

"No podemos asumir que los alienígenas van a entender inglés, español o swahili. Necesitamos empezar con algo que tenemos en común", señaló Douglas Vakoch, presidente de METI, en relación al lenguaje universal de la música.

Controversia

La idea de enviar mensajes es controvertida.

Por un lado pesa la dificultad de elegir quién debe ser el encargado de representar a la humanidad y qué información debe encapsularse dentro del mensaje.

Image caption Se considera que un planeta está en la zona habitable cuando la distancia con su estrella le permite tener una temperatura adecuada como para que, en caso de haber agua, ni se congele completamente por el frío ni se evapore por el calor excesivo. (Foto: NASA)

Por otro, hay quienes creen que si no sabemos quién está allí (y por ende no sabemos si es amigable o peligroso), es mejor no despertar la alarma con nuestras señas.

"Es como ponerse gritar en el bosque sin saber de antemano si allí hay tigres, leones, osos u otros animales peligrosos", le dijo a la revista New Scientist Dan Werthimer, investigador de SETI (sigla en inglés del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) y de la Universidad de California, en Berkeley.

Pero Vakoch cree que el riesgo de un ataque o una invasión no es verosímil.

METI tiene previsto enviar su próximo mensaje en abril de 2018.