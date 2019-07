Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los qataríes tienen la mayor capacidad de compra del mundo.

Algunos de los países más pequeños tienen las poblaciones más ricas del mundo por su gigantesco poder de compra.

Si vives, trabajas y te pagan tu salario en el estado petrolero de Qatar, por ejemplo, eres parte del selecto grupo de los ciudadanos que tienen el mayor poder adquisitivo del mundo.

Con menos de tres millones de habitantes, los qataríes lideran el ranking de capacidad de compra elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con datos de 2017.

Los habitantes de Macao serán las personas más ricas del mundo en 2020, según el FMI.

A continuación, le siguen los ciudadanos de Macao (oficialmente una región administrativa especial de China), cuyos ingresos provienen principalmente del turismo y los casinos.

El tercer lugar lo ocupan los que viven en el principado europeo de Luxemburgo.

La lista la completan Singapur, Brunei, Irlanda, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Suiza.

El principado europeo de Luxemburgo ocupa el tercer lugar.

El cálculo que hace el FMI considera varios elementos como el Producto Interno Bruto (PIB) de un país, el número de habitantes, la inflación y otros indicadores que permiten comparar el costo de la vida y lacapacidad de compra, lo que en inglés se conoce como el purchasing power parity (PPP).

Ranking mundial del poder adquisitivo en 2017 (PIB per cápita medido en capacidad de compra). (US$) Qatar 124.529 Macao 111.629 Luxemburgo 106.374 Singapur 93.905 Brunei 78.196 Irlanda 75.538 Noruega 71.831 Emiratos Árabes Unidos 67.741 Kuwait 66.163 Suiza 61.422 Fuente: FMI

Si se tratara de una lista con los países que generan más riqueza en el mundo, Estados Unidos ocuparía el primer lugar.

Pero como se trata de las poblaciones con mayor poder adquisitivo, EE.UU. solo aparece en el lugar número 12.

Estados Unidos está en el puesto número 12 del ranking.

Muchos de los países pequeños que lideran el ranking de nivel de vida dependen en gran medida del trabajo realizado por inmigrantes que, como habitualmente no tienen estatus de residentes, no son considerados en el cálculo del PIB per cápita.

De acuerdo a las proyecciones del FMI, los habitantes de Macao serán las personas más ricas del mundo en 2020.

En el otro extremo, el país con el menor poder adquisitivo del mundo es la República Centroafricana, seguido por Burundi, República Democrática del Congo, Níger, Malawi, Mozambique, Yemen, Liberia, Sudán del Sur y Madagascar.

