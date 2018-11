¿Cuántas palabras necesitas saber para comunicarte en un nuevo idioma?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aprender un nuevo idioma puede ser complicado.

Aprender un nuevo idioma puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Pero ¿te has preguntado alguna vez cuántas palabras necesitas saber antes de que puedas desenvolverte en una lengua extranjera?

Esa fue la pregunta planteada en el programa "More or Less"de BBC Radio 4 por un oyente que se sentía frustrado: aunque había pasado tres años asistiendo a clases de alemán casi todos los días, no podía retener más de 500 palabras en ese idioma.

"¿Podrían decirme cuántas palabras usamos de manera regular?", preguntó.

Pero ¿existe una respuesta?

Calculadora de palabras

Para calcular cuántas palabras necesitamos saber para poder hablar un segundo idioma, los expertos del programa decidieron analizar cuántos vocablos conocían en su primera lengua, en este caso, el inglés.

Consideraron desempolvar el diccionario y pasar de la primera palabra a la última.

Sin embargo, se estima que hay 171.146 de ellas actualmente en uso en el inglés, según el diccionario Oxford English, sin mencionar las 47.156 que ya están obsoletas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Actualmente se usan unas 171.146 palabras en el idioma inglés.

Pero los lingüistas Paul Nation, John Read y Robin Goulden presentaron una teoría que incluye solo 50 palabras.

Para ellos, si cuentas cuántas de esas 50 palabras entiendes y multiplicas el total por 500, puedes estimar tu vocabulario total en inglés.

Pero entonces, ¿cuántas palabras deben conformar ese vocabulario?

El número de las palabras

Stuart Webb, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, ha estudiado el proceso de aprendizaje del vocabulario o, para darle un nombre más atractivo, la adquisición del lenguaje.

Descubrió algo que ya sabemos de forma empírica los que hemos tratado de aprender una nueva lengua: que es increíblemente difícil para un estudiante de idiomas conocer tantas palabras como un hablante nativo.

Típicamente, los hablantes nativos saben de 15.000 a 20.000 familias o raíces de palabras en su primer idioma.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los hablantes nativos saben de 15.000 a 20.000 familias o raíces de palabras en su primer idioma.

Entonces, ¿eso significa que alguien que puede sostener una conversación decente en un segundo idioma domina también esa cantidad?

Realmente, resulta bastante improbable.

Aprender idiomas en otros países

Otro de los elementos a tener en cuenta es cuánto influye el contexto en nuestro aprendizaje de una nueva lengua.

El profesor Webb descubrió que las personas que han estudiado idiomas en un país donde se habla otro, digamos francés en Reino Unido o inglés en Japón, a menudo tienen dificultades para memorizar más de 2.000 o 3.000 palabras, incluso después de años de estudio.

De hecho, un estudio en Taiwán mostró que después de nueve años de aprendizaje de un idioma extranjero, la mitad de los estudiantes no aprendió las 1.000 palabras más utilizadas con frecuencia.

Y esa es la clave: la frecuencia con la que las palabras que aprendemos aparecen en el uso diario del idioma que estamos estudiando.

En realidad, no necesitamos conocer todas las palabras en un idioma: hay incluso muchas palabras en nuestra propia lengua.

Entonces, ¿qué palabras deberíamos aprender?

Las palabras esenciales

Webb dice que la forma más efectiva de poder hablar un idioma rápidamente es aprender entre las 800 a 1.000 palabras que aparecen con mayor frecuencia en un idioma.

Si aprendes solo 800 de las palabras más utilizadas en inglés, podrá comprender el 75% del idioma tal como se habla en la vida normal.

Esa cantidad de palabras es mucho más valiosa que otras, simplemente porque se usan mucho más a menudo.

Por ejemplo, es mucho más útil conocer la palabra "casa" que su sinónimo "morada", y seguro que al usar la primera obtendrás menos miradas extrañas.

Pero entonces, ¿eso significa que hay luz al final del túnel para nuestras frustraciones al aprender un idioma?

Los objetivos

En realidad, todo depende de por qué queremos aprender el idioma.

800 palabras nos ayudarán a hablar una lengua nueva en un entorno cotidiano, pero para comprender a los actores en el cine o la televisión necesitaremos conocer al menos las 3.000 palabras más comunes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Si aprendes solo 800 de las palabras más utilizadas en inglés, podrá comprender el 75% del idioma tal como se habla en la vida normal.

Y si queremos familiarizarnos con el idioma escrito, debemos aprender de 8.000 a 9.000.

Así que solo te queda empezar a aprender las palabras que más se adecuen a tus objetivos al estudiar una nueva lengua.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Querétaro, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad mexicana entre el 6 y el 9 de septiembre de 2018.

