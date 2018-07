Derechos de autor de la imagen Dropbox Image caption Drew Houston (izquierda) no conocía Arash Ferdowsi antes de que lanzaran juntos su empresa.

Drew Houston dice que sintió como si tuviera dos semanas para encontrar a un completo desconocido con quien casarse.

Era el año 2007, tenía 24 años y estaba desesperado por conseguir fondos para hacer funcionar su idea de lanzar un sistema de almacenamiento en la nube.

Una de las firmas aceleradoras de startups más prestigiosas de Silicon Valley, Y Combinator, estaba dispuesta a apostar por Houston y Dropbox, pero había una condición: tenía que conseguir un socio comercial.

Argumentaban que las nuevas empresas suelen tener más éxito si tienen más de un fundador, más de una persona que toma decisiones y asume la carga de trabajo.

Fue como recibir un email del decano de admisiones de tu universidad favorita, pero la fecha finalizaba en dos semanas Drew Houston, fundador de Dropbox

El problema de Houston es que era "un hombre orquesta" en ese momento, y por varias razones ninguno de sus amigos podía implicarse en el negocio.

Así que tenía dos semanas para encontrar a alguien que quisiera convertirse en su socio.

"Fue como recibir un email del decano de admisiones de tu universidad favorita, pero la fecha límite finalizaba en las próximas dos semanas y tenía que 'casarme' en ese momento, no bastaba solo con encontrar una cita", le cuenta a la BBC.

Moviéndose mucho, Houston logró —tras una conversación de dos horas— convencer a un joven estudiante de 22 años llamado Arash Ferdowsi para que dejara la universidad y se uniera a él. Ferdowsi era amigo de un amigo, pero no se conocían.

Derechos de autor de la imagen Martin Klimek Image caption La fortuna de Drew Houston asciende a más de US$3.000 millones.

Fue hace 11 años. Hoy, la compañía, con base en San Francisco, EE.UU., está valorada en más de US$12.000 millones. La fortuna de Houson asciende a US$3.000 millones, y la de Ferdowsi a US$1.300 millones.

No está nada mal para Dropbox, una empresa que muchos dijeron que nunca sería exitosa. Y que Steve Jobs, el difunto fundador de Apple, quiso destruir.

Así fue como nació este gigante de internet:

I. El despiste fortuito

La inspiración para crear nuevos negocios puede venir de cualquier parte. En el caso de Houston, fue en un autobús entre Boston y Nueva York a finales de 2006.

Acababa de graduarse en ciencias informáticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y pensaba usar las seis horas de trayecto para trabajar en algunas ideas de negocio.

Pero cuando tomó asiento, se dio cuenta de que se había olvidado la memoria USB que contenía todos los archivos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Houston tuvo la idea de crear Dropbox sentado en un autobús entre Boston y Nueva York.

"Me sentí muy frustrado porque me pasaba todo el tiempo", asegura. "No quería volver a tener ese problema, así que no había otra opción... empecé a escribir un código (para buscar una solución) sin tener ni idea de cómo podría resultar".

II. El momento de "locura"

El resultado fue la idea para crear Dropbox, una plataforma que permite almacenar archivos de forma remota y a la que los usuarios pueden acceder a través de internet.

En dos semanas, tenía el prototipo y el nombre.

Unos meses más tarde, Y Combinator mostró interés, y Houston regresó al MIT para encontrarse con Ferdowsi, quien estudiaba ingeniería eléctrica e informática en su antigua universidad.

Houston, quien tiene ahora 35 años, dice que quedaron en el centro de estudiantes "durante una o dos horas, y Arash dejó las clases a la semana siguiente".

"Mirando atrás, parece una locura. Estoy seguro de que sus padres tenía un plan distinto para él; uno que incluía que completara los estudios".

"Pero él estaba muy entusiasmado y quería hacerlo. No sé si ninguno de los dos sabíamos realmente en dónde nos estábamos metiendo".

Finalmente, se mudaron a la base de Y Combinator, en Silicon Valley, y lanzaron Dropbox en 2008.

Derechos de autor de la imagen Kevork Djansezian/Getty Images Image caption Houston (izquierda) es amigo del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

¿Qué es el almacenamiento en la nube?

Son redes computacionales que actúan como un disco duro con enormes centros de procesamiento de datos.

La nube puede usarse para guardar imágenes, documentos y datos de sitios web.

A veces solo hace falta una tarjeta de crédito para crearlas y ofrecen un servicio rápido.

Algunos de los más populares son Dropbox, Google Drive, iCloud (Apple) y Onedrive (Microsoft).

III. El boca a boca

Para atraer a sus primeros clientes, Dropbox hizo videos promocionales que generaron discusión en sitios web como Reddit y Slashdot.

El objetivo era lograr que personas influyentes dentro del sector tecnológico comenzaran a usar el servicio, con la esperanza de que hablaran positivamente sobre él.

Así, el número de usuarios comenzaría a crecer con el boca a boca.

La estrategia funcionó: más de 5.000 usuarios estaban en la lista de espera y en pocos días Dropbox logró más de 75.000 suscriptores. Después, pasó de 100.000 usuarios a 200.000 en "unos 10 días".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Dicen que Steve Jobs, el difunto fundador de Apple, se sintió molesto de no poder comprar Dopbox.

El número de usuarios se disparó aún más (y más rápido) cuando a Houston y a su equipo se les ocurrió crear un esquema de recomendación con incentivos que ofrecía a clientes de Dropbox más espacio de almacenaje si lograran que un amigo se suscribiera. Ese amigo obtendría la misma ventaja, y así sucesivamente.

Atrajeron a millones de nuevos clientes y llamaron la atención de Steve Jobs, el fundador de Apple, quien puso una oferta sobre la mesa para comprar la empresa en 2011.

Houston no quiso hablar con la BBC sobre este asunto, pero en varias entrevistas previas llegó a decir que Jobs no se tomó muy bien que declinara la oferta.

La revista digital de actualidad económica Business Insider citó el año pasado a Houston diciendo que Jobs amenazó con "matar" a Dropbox cuando le rechazaron.

Apple lanzó su propio servicio de almacenamiento en la nube a finales de 2011, iCloud, pero no logró detener el crecimiento de Dropbox.

IV. El objetivo

Hoy, Dropbox tiene más de 500 millones de usuarios registrados, 11,5 millones de los cuales pagan una suscripción anual para tener más espacio de almacenamiento que el que ofrece la versión gratuita.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Dropbox debutó en marzo en Wall Street con más del 40% respecto al precio inicial ofrecido.

La compañía debutó en la Bolsa de Nueva York a principios de este año y su capitalización de mercado —el valor total de todas sus acciones— asciende hoy día a más de US$12.000 millones.

Sus ingresos anuales superan los US$1.000 millones, y emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo.

El analista de tecnología Ben Wood, de CCS INsight, le dijo a la BBC que hay varias razones detrás de su éxito, como su facilidad de uso.

"Pero sobre todo el hecho de que permite a la gente guardar y compartir fácilmente fotos, videos y otros grandes archivos que los servidores de email todavía no pueden gestionar".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Seguimos trabajando bien juntos", dice Houston.

Houston dice que él y Ferdowsi, quien sigue en el equipo directivo, trabajan bien juntos.

En cuanto a su papel como director ejecutivo, Houston dice que su objetivo ahora es asegurarse de que su personal ignora el éxito reciente de las acciones y en lugar de eso "se mantiene enfocado en por qué estamos aquí y en hacer felices a los clientes".

