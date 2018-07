Por qué estas 7 plantas son consideradas sagradas en el mundo (y qué propiedades se les atribuyen)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tulsi, también conocida como albahaca sagrada, es una planta aromática que se cultiva por motivos religiosos y medicinales y por obtener aceites esenciales.

En muchas tradiciones religiosas, las plantas son vistas como espiritualmente simbólicas, revitalizadoras, curativas y en ocasiones pueden incluso actuar como intermediarias con el mundo divino.

El músico Jahnavi Harrison reunió una Botánica Sagrada, una colección de siete plantas veneradas, desde la flor de loto en oriente hasta la albahaca en occidente.

Pero, ¿cuál es el simbolismo de esta flora?, ¿le importan a la gente hoy como le importaban en la antigüedad?, ¿quién venera estas plantas? Y, sobre todo, ¿por qué?

Esta lista de las plantas más sagradas del mundo, en el pasado y el presente, te ayudará a entender estas preguntas.

1. Flor de loto

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La flor de loto tiene un simbolismo especial en las religiones orientales.

El loto es una planta que, para los que se educaron en un contexto espiritual oriental, tiene mucho significado.

Para los hindús, la hermosa flor de loto representa la vida, la fertilidad y, para los budistas, la pureza.

Aunque sus raíces están en la tierra, la flor puede flotar sobre la superficie del agua.

La historia cuenta que el loto creció en el ombligo del dios Vishnu, con Brahma sentado en el centro de la flor.

Algunos creen que las manos y pies del Dios tienen forma de loto y sus ojos son similares a los pétalos del loto.

El hinduismo también enseña que dentro de cada persona está el espíritu del loto sagrado.

2. Muérdago

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El muérdago es un ingrediente esencial para los druidas.

El muérdago actualmente se asocia a menudo con la magia de Navidad, pero su simbolismo data de los antiguos druidas celtas.

Estos creían que el muérdago representaba la esencia del dios sol Tatanis y que cualquier árbol con muérdago en sus ramas era sagrado.

El solsticio de invierno era cuando el jefe druida, vestido con una túnica blanca, podía cortar el sagrado muérdago con una hoz dorada.

La planta especial podía ser utilizada para rituales o medicina.

Se creía que tenía propiedades milagrosas: una poción hecha de muérdago podía curar enfermedades, servir como antídoto contra venenos, asegurar la fertilidad en humanos y animales y proteger contra la brujería.

De hecho, nada de esto era buena idea. El muérdago es tóxico si se ingiere.

3. Peyote

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Muchos artistas afirman que el peyote les ayuda a ser más creativos.

El peyote es un cactus pequeño, sin espinas, que crece en el desierto en el suroeste de Texas y México, y ha sido utilizado por pueblos indígenas para propósitos espirituales durante miles de años.

Los indígenas huicholes de México y los miembros de los pueblos nativos de Estados Unidos creen que el peyote es una planta sagrada que les ayuda a conversar con Dios.

Se usa en ceremonias religiosas y puede provocar alucinaciones que se piensa son visiones de una realidad alternativa o del mundo espiritual.

No sólo los pueblos indígenas han elogiado los poderes espirituales del peyote.

Las propiedades psicodélicas del cactus han sido muy buscadas por artistas, músicos y escritores desde la década de 1950.

Ken Kesey afirmó que había escrito el pasaje inicial deOne Flew Over the Cockoo's Nest (traducido al español como "Atrapado sin salida" o "Alguien voló sobre el nido del cuco"), cuando estaba drogado con peyote.

4. Tulsí (Ocimum sanctum)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Tulsi, también conocida como albahaca sagrada, es una planta aromática que se cultiva por motivos religiosos y medicinales y por obtener aceites esenciales.

En hinduismo, se dice que la diosa Vrinda servía a Krishna y sus devotos actuando como guardiana de la tierra sagrada del Vindravan, una ciudad de peregrinaje y adoración.

Aunque es una diosa con una forma humana, los textos antiguos dicen que el mismo Krishna la bendijo para que tomara la forma de la planta de tulsí, también conocida como albahaca sagrada.

Donde quiera que crecía, podía automáticamente convertir ese lugar en la tierra sagrada de Vrindavan, donde la planta es abundante.

En todo el mundo, millones de hindús de diferentes denominaciones veneran la planta de tulsí diariamente en los templos y en sus hogares.

5. Tejo

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los tejos pueden vivir más de 1.000 años y a menudo se los asocia con el renacer.

El tejo, un conífero perenne, ha estado asociado con el renacer y la vida larga.

Esto se debe a que sus ramas pueden echar raíces en la tierra y formar nuevos troncos.

Un tejo puede formar un nuevo tronco dentro de la cáscara vacía del tronco de un árbol viejo, por eso simbolizan la resurrección.

El tejo es simbólico en la fe cristiana. Había una costumbre de colocar los brotes de tejo dentro de los ataúdes de los muertos, y muchas iglesias tienen un tejo cerca de ellas.

Considerado sagrado por los druidas en tiempos precristianos, estos antiguos árboles fueron originalmente plantados en sitios paganos o en lugares elegidos porque había un tejo.

6. Marihuana

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La marihuana es llamada "la hierba de la sabiduría".

La marihuana tiene una gran importancia religiosa para los rastafaris.

La religión cree que el Árbol de la Vida al que se refiere la biblia es la planta de la marihuana y que su uso es sagrado.

El uso de cannabis es una parte integral de lo que los rastafaris llaman "sesiones de razonamiento", que son reuniones comunales donde los miembros discuten la vida bajo la perspectiva rasta.

Los rastafaris también describen la planta como "planta sagrada" o "hierba de la sabiduría" ya que creen que fumarla les ofrece más conocimiento y sabiduría.

También ven el uso de la hierba como un acercamiento a Dios, el universo y su ser interno espiritual.

7. Albahaca (Ocimum basilicum)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La abahaca es una hierba que se encuentra comúnmente en nuestra cocina.

La Ocimum basilicum es la hierba que usamos por lo general en nuestra pizza o salsa para pasta, pero dentro de las denominaciones regionales del cristianismo ortodoxo, especialmente en la iglesia griega, es una hierba sagrada.

Los cristianos ortodoxos creen que la hierba brotó donde cayó la sangre de Jesús cerca de su tumba y, desde entonces, la albahaca ha sido asociada con la adoración de la cruz, particularmente durante la cuaresma.

El sacerdote usa albahaca para establecer y purificar el agua bendita y una rama de sus hojas para rociar el agua en la congregación.

La cruz, decorada con ramos de la hierba, se lleva en la procesión alrededor de la iglesia y se entregan a la gente racimos más pequeños.

Mucha gente coloca su racimo en agua hasta que desarrolla raíces para replantar la albahaca en su propia casa como una bendición.

