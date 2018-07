Desde el cobijo de una madre hasta los paraguas: tus fotos que retratan el refugio

Refugios abandonados, cordillera de Los Andes, camino a embalse El Yeso... Cajón del Maipo, Santiago, Chile 🇨🇱 Saludos #tranquilidadbbc #MiVentanaBBC #BBCMundo #TusFotosBBC #RuinasBBC #RefugioBBC

A post shared by Claudia Anabalón Ceballos (@claudia.anabalon) on Apr 8, 2016 at 6:25am PDT