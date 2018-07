Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hay casi 3.000 emojis diferentes.

Los emojis se han convertido en un nuevo lenguaje y universal para expresar todo tipo de emociones sin usar palabras.

Puedes enviar un corazón, un pulgar hacia arriba o una cara triste... y tu receptor interpretará al momento cómo te sientes.

Pero no todos los emojis tienen un significado tan evidente o se usan muy a menudo.

Hay cerca de 3.000 diseños diferentes -2.823, para ser exactos, según Unicode- que no parecen tantos en un mundo con más de 2.000 millones de celulares.

Te contamos cuáles son los más y los menos usados.

Rastreando emojis

El creador de Emoji Tracker, un sitio web que analiza lo que se publica en Twitter a diario y obtiene recuentos de los emojis, es Matthew Rothenberg.

El sistema ha registrado 23.000 millones de tuits desde que se creó en julio de 2013.

El más popular, según sus archivos, es la "cara con lágrimas de alegría" (el emoji "que llora de la risa"). Se ha publicado más de 2.000 millones de veces desde entonces.

"Sentí curiosidad por saber cómo la gente usaba los diferentes emojis", le dijo Rothenberg a la BBC.

"Observar el uso cultural variado de los diferentes emojis puede revelar a veces cosas interesantes e inesperadas", agrega.

El "top 10" de Twitter

Cara con lágrimas de alegría (arriba a la izquierda) Corazón Símbolo de reciclaje Cara sonriendo con ojos de corazón As de corazón (una versión un poco diferente a "corazón") Cara llorando fuerte Cara feliz con ojos sonrientes Cara con mirada a un lado (cara de aburrimiento) Dos corazones Cara lanzando un beso

Fuente: Emoji Tracker

Nueve de los diez emojis más populares en Twitter incluyen caras y corazones. Pero hay uno que resulta inesperado: el símbolo de reciclaje.

Rothenberg descubrió que es usado frecuentemente por aplicaciones y sitios web que publican automáticamente oraciones islámicas en Twitter para animar a la gente a compartir posts (y tiene, pues, poco que ver con el reciclaje).

"Es un ejemplo de la variedad en el uso cultural de las tecnologías, y un recordatorio de que las cosas pueden parecer un misterio por las barreras idiomáticas", dice Rothenberg.

¿Y los menos populares?

Durante un buen tiempo, el emoji del símbolo del teleférico (o "tranvía aéreo") ostentó el dudoso honor de ser el menos usado en Twitter.

Pero una campaña buscó desbancarlo del último puesto tras animar a los usuarios a publicar repetidamente el emoji en la red social. Finalmente, el 22 de julio, lograron el propósito.

El nuevo perdedor de los emojis en Twitter es el "símbolo en entrada de letras latinas mayúsculas". Según el sitio web Emojipedia, sirve para "ser usado sobre un teclado de software o una pantalla de entrada para alternar entre mayúsculas y minúsculas".

Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste en una frase?

"Algunos emojis no encuentran su lugar en el uso del día a día", le dice a la BBC Jeremy Schmidt, quien estableció una cuenta de Twitter (Least Used Emoji) sobre los emojis menos populares.

"Al fin y al cabo, siempre habrá uno que sea el menos usado".

Los 10 menos usados en Twitter

Símbolo de entrada de letras latinas mayúsculas (arriba a la izquierda) Teleférico (o tranvía aéreo) Símbolo de agua no potable Símbolo de entrada de símbolos Símbolo de entrada de letras latinas minúsculas Símbolo de entrada de letras latinas Control de pasaportes Teleférico de montaña Símbolo de no tirar basura Ferrocarril de montaña (abajo a la derecha)

Fuente: Emoji Tracker

Más allá de Twitter

Estos datos solo muestran los emojis en Twitter porque, según Rothenberg, solo esa red social tiene el tipo de interfaz pública que permitemonitorear fácilmente el uso de los emojis.

Sin embargo, Facebook compartió recientemente una lista con los más y menos usados por sus usuarios en cada país y a nivel global, en base a datos internos.

Algunos de los más populares coinciden con los de Twitter.

Los más usados en Facebook

Cara con lágrimas de alegría Cara sonriendo con ojos de corazón Cara lanzando un beso Cara rodando con lágrimas de alegría (muy similar al 1) Cara sonriente Corazón Cara guiñando un ojo Cara feliz con ojos sonrientes Cara llorando fuerte Cara sonriendo con la boca abierta

Fuente: Facebook

Los menos usados en Facebook

Persona jugando waterpolo Hombre en traje levitando Tecla con número 1 Manos haciendo malabares Ratón

Fuente: Facebook

Según Emojipedia, los usuarios de Facebook están usando el emoji del corazón este año hasta dos veces más que el pasado.

De acuerdo con datos de Facebook y Messenger (su aplicación de mensajería), cada día se usan más de 700 millones de emojis en la red social.

Un dato revelador sobre este nuevo tipo de "lenguaje": más de 900 millones de emojis son enviados sin texto.

