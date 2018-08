Derechos de autor de la imagen UNAM Image caption Carlos Santamaría estudiará la licenciatura de Física Biomédica que tiene un curso de cuatro años.

Se llama Carlos Santamaría y el próximo 6 de agosto tendrá su primera clase universitaria de Física Biomédica.

Será un alumno muy diferente a sus compañeros, pues es el primer estudiante de 12 años en ingresar a una carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La institución, la más importante y más grande del país, anunció este jueves que Santamaría obtuvo una de las pocas matrículas a las que miles de jóvenes aspiran cada año.

En la primera de dos oportunidades de este año, más de 144.000 aspirantes participaron en el examen de admisión, pero menos del 9% consiguió el pase de ingreso a la UNAM.

De ahí que el de Santamaría sea un caso extraordinario dada su edad y el número de aciertos que obtuvo: el niño respondió bien a 105 de las 120 preguntas del examen de selección, informó la institución.

El niño obtuvo 105 aciertos de 120 posibles en su examen de admisión.

Como Santamaría reconoce, fue un enorme reto prepararse para el examen que normalmente realizan estudiantes de 17 o 18 años -cuando menos- con estudios más avanzados.

"Es estarle dando, nunca decir 'no se puede', me voy a regresar a la primaria. Siempre hay una forma de entrar", dijo en una entrevista difundida por la UNAM.

"También estudié por Internet, así he aprendido biología, cálculo, pero además hay que tener el apoyo de toda tu familia, lo más importante", señaló.

Contra el escepticismo

Santamaría, quien vive en el estado de Morelos (al sur de Ciudad de México), ya había tenido experiencia académica en instituciones de la UNAM como alumno externo.

En la Facultad de Química, el Centro de Ciencias Genómicas y el Instituto de Investigaciones en Materiales cursó algunas materias, diplomados, además de que realizó prácticas independientes.

En 2018 la UNAM tenía más de 230.000 estudiantes de licenciatura y posgrado.

Pero ahora le viene una etapa muy diferente.

"El reto será de todos los días: luchar contra el escepticismo ante sus capacidades y desempeño", señaló la UNAM en un comunicado.

"Es un estudiante de alta capacidad cognitiva, juguetón, ruborizado, que ha desafiado al tiempo y a las convenciones administrativas", destacó.

Asistirá a la Facultad de Ciencias desde este mes para cursar la licenciatura de Física Biomédica que se desarrolla a lo largo de ocho semestres,con 47 asignaturas.

Santamaría dice que el cálculo diferencial fue lo más difícil de su examen de admisión.

Según cifras de la Facultad de Ciencias, de cada 23 estudiantes que aspiraban a cursar la carrera solo ingresó 1.

La UNAM aseguró que Santamaría presentó su examen "como cualquier aspirante, sin concesiones ni venias".

Sus aspiraciones

Desde que tenía 9 años de edad, Santamaría se interesó por el área de la biomedicina.

Cursó y concluyó módulos de química analítica,bioquímica y biología molecularpara la industria farmacéutica, impartidos por la Facultad de Química a alumnos de educación superior.

Los estudiantes de licenciatura normalmente tienen 17 o 18 años cuando inician sus carreras en la UNAM.

El nuevo universitario explicó una de sus aspiraciones ahora como universitario es desarrollar un proyecto de bioquímica de reconstrucción de células con el objetivo de "curar todas sus enfermedades".

"Construir una mitocondria desde cero, identificar todos sus procesos, relacionarlos y poco a poco reconstruir esos procesos en la vida real, y hacer una pequeña población de mitocondrias, generar un medio en el que se puedan desarrollar. Podemos seguir con los demás organelos hasta conseguir una célula completa y de ahí curar casi cualquier enfermedad", explicó.

Pero no olvida que, como todo niño, le gustan los videojuegos.

Santamaría ya cuenta con la credencial que lo identifica como estudiante de licenciatura en la UNAM.

Es por eso que tiene en mente desarrollar uno de sus proyectos personales:la programación de un juego de video, "tipo Mario Bros.", relacionado con su nueva carrera.

"He trabajado en eso, lo he tenido que detener un poco, pero he estado trabajando en un videojuego de bioquímica", explicó.

Pero por ahora solo piensa en disfrutar el momento.

"Es el sueño de tres o cuatro años cumplido", celebró.

