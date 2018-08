Muere el Premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul a los 85 años

Derechos de autor de la imagen Getty Images

El escritor británico de origen trinitense, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, más conocido como V.S. Naipaul o Vidia, murió este sábado a los 85 años en su casa en Londres.

Vidia, quien ganó el Nobel de Literatura en 2001, nació en Trinidad en 1932 y escribió más de 30 libros, incluido "A Bend in the River" (Un Recodo en el Río) y la que es considerada su obra maestra, "A House for Mr Biswas" (Una Casa para Mr. Biswas).

Tal como informó su esposa Nadira, V.S. Naipaul, murió en su casa "rodeado por todos quienes lo amaban, después de haber vivido una vida que estuvo llena de increíble creatividad y empeño".

Georgie Grieg, editor del diario Mail on Sunday, y amigo cercano del escritor, dijo que su muerte deja "un enorme vacío en el patrimonio literario británico", pero agregó que "no hay duda de que sus libros perdurarán".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Vidiacon su segunda esposa, Nadira, en 2013.

El escritor estadounidense, Paul Theroux, quien mantuvo una amarga discordia de 15 años con Naipaul hasta que se reconciliaron, declaró: "Pasará a la historia como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo".

Agregó que su amigo, que, dijo, estaba delicado de salid, "nunca escribió con falsedad".

"Fue un flagelo para cualquiera que usara un cliché o una oración impensada. Era muy escrupuloso sobre su escritura y también muy severo".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.