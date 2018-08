Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Madonna lleva 35 años en el mundo del entretenimiento.

La reina del pop cumple 60 años este jueves.

Desde que su primer álbum llegara a las tiendas de discos en 1983, Madonna ha participado en diez giras internacionales y vendido más de 300 millones de discos.

Esto hizo que se ganara un puesto en el Libro Guinness de los Records como artista femenina con más ventas de todos los tiempos.

¿Qué más podemos saber sobre Madonna si repasamos algunas cifras de su carrera?

1. Ha colocado más discos en el número 1 en Reino Unido que cualquier otra artista femenina

Doce de los discos de Madonna han llegado al número 1 en Reino Unido. Sólo The Beatles y Elvis Presley superan esa marca.

El recopilatorio de grandes éxitos Immaculate Collection estuvo 338 semanas en las listas después de su lanzamiento en 1990, incluyendo más de dos meses en el número 1.

2. Las favoritas del público

¿Es Like a Virgin tu canción favorita de Madonna? Únete al grupo: datos del servicio de música en streaming Spotify sitúan este clásico de 1984 como su canción más popular.

Además, sólo una canción de las cinco más populares no es de los años 80: Hung Up, de 2005.

3. Ha logrado poner más canciones en el top 5 que cualquier otra artista femenina

Madonna ha colocado 46 canciones en el top 5 de las listas británicas. Sólo Elvis supera esa cifra.

La racha de éxitos en el top 5 se extiende por tres décadas, desde Like a Virgin en 1984 a Celebration en 2009.

Derechos de autor de la imagen Shutterstock Image caption Madonna ha sido fija en las listas de éxitos desde mediados de la década de 1980.

4. Spotify no oye a Madonna igual que nosotros

La mayor parte de los servicios de streaming les dan a las canciones un valor numérico para determinar si es "feliz" o "triste", según sus notas, el tempo y otros factores.

Eso sí, solo miden cómo suena la música e ignoran el contenido lírico, pero utilizan la información para recomendarnos nueva música.

Si se estudia cómo los computadores de Spotify "oyen" las canciones, se puede decir que se han hecho "más tristes" con el tiempo, con canciones más lentas y más notas menores.

Claramente esto no refleja la historia completa, las máquinas no pueden entender las palabras y "sentir" las canciones como lo hacemos nosotros.

Parte del trabajo más profundo y sentimental de Madonna corresponde a sus primeros discos, a pesar de que puedan sonar más alegres en general.

True Blue, de 1986, está entre los que suenan más alegre, aunque las canciones hablen de embarazo adolescente, engaño y separación de los padres.

Por otro lado, MDNA y Rebel Heart (2015) suenan más tristes para un computador, pero las letras de canciones como Give Me All Your Luvin y Girl Gone Wild no son tristes en absoluto.

5. Su actuación en el Super Bowl batió records

Obviamente Google no existía en los años 80 para decirnos qué era lo que llamaba la curiosidad de la gente.

Pero desde 2010, las búsquedas globales por "Madonna" alcanzaron un punto más alto en febrero de 2012 cuando fue la primera mujer en actuar en el intermedio del Super Bowl desde el percance que sufrió Janet Jackson en 2004.

La actuación de Madonna estableció un record como la actuación más vista en la historia del Super Bowl hasta que fue superada por Katy Perry y Left Shark en 2015.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La actuación de Madonna en el intermedio del Super Bowl de 2012 batió records de audiencia. Fue superada en 2015 por Katy Perry.

6. Es la artista musical femenina más rica de Estados Unidos

Si hacemos caso a estas cifras, podemos decir que Madonna es, efectivamente, la "chica material" (por su canción Material Girl).

La revista Forbes calculó el patrimonio neto de Madonna en US$580 millones en 2017, lo que la convirtió en la artista femenina más rica en Estados Unidos, con una diferencia de US$200 millones por delante de Celine Dion, que aunque es canadiense, ha ganado la mayor parte de su dinero en EE.UU.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.