El arrecife de coral de Colombia que le da esperanzas al mundo tras sobrevivir contra todo pronóstico

Derechos de autor de la imagen Valeria Pizarro Image caption El arrecife de Varadero podría ofrecer pistas para recuperar los corales en otras zonas contaminadas.

Justo frente a la costa en la ciudad de Cartagena, donde está uno de los puertos más grandes de Colombia, se encuentra un arrecife de coral que los activistas luchan furiosamente por proteger.

El arrecife de Varadero, ubicado en la Bahía de Cartagena, ha sobrevivido contra todo pronóstico, prosperando en un ambiente altamente contaminado.

La bahía del Mar Caribe es una importante vía fluvial para barcos y cruceros, y está contaminada por desechos industriales y cloacales.

Derechos de autor de la imagen Gustavo Ángel Sanín Image caption El Canal Bocachica es una vía muy utilizada por las embarcaciones.

Las empresas navieras planean expandir el Canal Bocachica y construir otro pasadizo directamente a través del arrecife, lo que significa que una cuarta parte será destruida y el resto estará bajo amenaza.

Según los biólogos marinos, el arrecife no debería estar vivo y, sin embargo, ha florecido, proporcionando un hogar a una gran cantidad de especies de coral, peces y erizos.

'Improbable y en peligro'

Un informe científico escrito en 2017 señaló que el arrecife es "improbable y está en peligro".

Derechos de autor de la imagen Valeria Pizarro Image caption El arrecife recién fue descubierto en 2013 a pesar de su proximidad a la costa de Cartagena.

A pesar de su proximidad a Cartagena, con su cerca de millón de habitantes, el arrecife permaneció oculto por mucho tiempo debido a la percepción de que el ambiente era demasiado hostil para que sobreviviera cualquier arrecife.

El 90% de los arrecifes en la zona están muertos.

"Los planes actuales para dragar parte de Varadero (...) podrían limitar la capacidad de los investigadores para estudiar los factores que han permitido que los corales prosperen en condiciones tan inusuales", agrega el informe.

Con más investigaciones, los científicos esperan que el enigmático arrecife pueda proporcionar pistas para recuperar los corales blanqueados y moribundos del mundo.

Durante las últimas cuatro décadas, los arrecifes del Caribe han visto disminuir su cobertura de coral de un promedio del 50% a un 10%, pero el informe señala que el arrecife de Varadero tiene una "alta cobertura de coral" del 45,1%.

"Este arrecife se encuentra en un área en el que las condiciones ambientales, en teoría, no son las mejores para los arrecifes de coral: hay un alto nivel de sedimentación y altas temperaturas en la superficie del mar", explica Valeria Pizarro, CEO de la ONG Ecomares.

Pizarro fue quien descubrió el arrecife en 2013 y es coautora del informe.

Descubrimiento sorpresa

"La primera vez que me zambullí en Varadero esperaba ver unos pocos corales en un arrecife muy degradado", recuerda. "La superficie suele ser marrón debido a los sedimentos, por lo que nunca esperé ver un arrecife allí".

Derechos de autor de la imagen Fernando Zapata Image caption Para Valeria Pizarro fue toda una sorpresa hallar los corales en una zona tan contaminada.

La bióloga recuerda que se sintió "conmocionada" por la belleza del arrecife.

"No entendía cómo este arrecife no se había descubierto antes. No pude evitar pensar de inmediato en las consecuencias que tendría un canal de navegación".

Pizarro espera que estudiar este arrecife pueda arrojar luz sobre cómo el coral se ha adaptado para sobrevivir en estas condiciones.

La autoridad nacional de carreteras de Colombia, Invías, ha invertido más de US$20 millones para construir el nuevo canal, que proporcionaría más acceso internacional a Cartagena.

"El puerto de Cartagena tiene un canal de navegación de un solo sentido, lo que aumenta el tiempo de espera para entrar y salir del puerto", explicó un vocero de la institución colombiana de desarrollo financiero.

"Este nuevo proyecto tendrá beneficios económicos para todo el país", aseguró.

Campaña por el arrecife

En un intento por evitar que la construcción del canal siga adelante, el habitante local Bladimir Basabe comenzó la campaña "Salvemos Varadero".

Derechos de autor de la imagen Cortesía Bladimir Basabe Image caption Bladimir Basabe cree que el gobierno debería proteger al arrecife.

"Me enoja que el gobierno y las empresas quieran destruir el arrecife simplemente porque es la opción más barata", dijo Basabe.

"Estoy defendiendo el arrecife por razones éticas, porque una vez que se destruye no podemos recuperarlo. Lo defiendo por mis hijos".

Tras la campaña de Basabe, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia (Invemar) realizó una evaluación del arrecife.

Tiene hasta diciembre para decidir si se debe otorgar la licencia para construir el canal. El proyecto ha sido suspendido hasta que se publiquen los hallazgos de Invemar.

Los partidarios del canal han prometido mover el arrecife de coral a otra parte de la bahía, pero Pizarro es escéptica.

"No ha habido un estudio serio para encontrar un lugar con condiciones ambientales similares. Son 10.000 las colonias de coral que tendrán que mover. ¿Van a moverlas todas? ¿Y qué hay de todos los organismos?", cuestiona.

"No hay datos que prueben que mover el coral realmente funcionaría".

Potencial a largo plazo

La campaña "Salvemos Varadero" está tratando de que el arrecife sea designado parte de un parque nacional.

Derechos de autor de la imagen Valeria Pizarro Image caption En diciembre se sabrá el resultado de la evaluación que realiza el Invemar.

"Si el arrecife perteneciera a un parque nacional, como ocurre con las cercanas islas Rosario, entonces el canal no podría construirse según la ley", dice Basabe.

"Esperamos poder persuadir al gobierno y al sector privado para que construyan el nuevo canal en otro lugar, donde no haya arrecifes".

Sin embargo, a Pizarro le preocupa que el nuevo gobierno del presidente Iván Duque pueda tener otras prioridades. "No sabemos cuál es su agenda", afirma.

"Entiendo la necesidad de una economía portuaria más grande pero las corporaciones y algunos sectores del gobierno simplemente piensan en términos de dinero y no entienden las implicaciones de la destrucción de un arrecife a largo plazo".

La líder de Ecomares espera que el gobierno mire más allá de las ganancias financieras de corto plazo y se concentre en el potencial de Varadero para salvar a los corales moribundos del mundo.

