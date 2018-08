Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En 2009, J.R.R. Tolkien fue puesto por la revista Forbes en el lugar cinco entre las celebridades difuntas que más dinero ganaron ese año.

¿Por qué J.R.R. Tolkien sigue publicando libros 45 años después de su muerte?

La respuesta es sencilla: su hijo, Christopher Tolkien, conoce al dedillo la obra de su padre y ha servido de editor de sus manuscritos inéditos e inacabados.

"The Fall of Gondolin", el libro que salió este jueves en las librerías de Estados Unidos, se suma a otros dos que se han publicado en los últimos años: "Los hijos de Húrin" (2007) y "Beren y Lúthien" (2018).

La convalecencia de Tolkien

Estos libros fueron trabajados por Tolkien en hospitales y en una cabaña en Great Haywood, Inglaterra, durante su convalecencia después de haber participado en la batalla de Somme, en la primera guerra mundial.

En ella, una de las más largas y sangrientas del enfrentamiento, los ejércitos británico, francés y alemán sufrieron más de un millón de bajas, entre los que se contaron varios amigos de escuela del escritor.

Derechos de autor de la imagen Houghton Mifflin Harcourt Image caption "Debo decir ahora que, 'en mi año 94' 'The Fall of Gondolin' es, sin dudas, el último", afirma Christopher Tolkien, hijo y editor de los libros póstumos del autor de "El señor de los anillos".

Tolkien, sin embargo, corrió mucha suerte y fue dado de baja por sufrir una enfermedad conocida como "la fiebre de las trincheras", transmitida por el piojo humano.

Y fue durante ese período en el que los críticos coinciden en que el autor de "El señor de los anillos" creó gran parte del universo de La Tierra Media.

En una carta escrita en 1955 al poeta W.H. Auden, Tolkien afirmó que "The Fall of Gondolin" es "la primera historia real de este mundo imaginario" y que "casi se formó completamente […] escrita en prosa, durante la baja por enfermedad a fines de 1916".

Coincidencias con otros libros

El crítico literario Andrew Ervin escribió en The Washington Post que "de manera corta" el libro cuenta la historia de cómo el malvado señor supremo Morgoth -llamado Melko- busca dominar el mundo entero "pero la oculta ciudad élfica de Gondolin permanece fuera de su alcance".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La trilogía en cine de "El señor de los anillos" recaudó US$871.5 millones en taquilla. En la imagen, Elijah Wood, Peter Jackson y Liv Tyler.

Y sin más detalles para no arruinar la lectura con "spoilers", Ervin comenta que los fanáticos del libro podrán encontrar en "The Fall of Gondolin" elementos de otros libros. Por ejemplo, Morgoth es una figura central en "El Silmarilión".

Megan McCluskey, periodista de la revista Time, leyó el libro y encontró en su lectura una escena emblemática que se haría famosa en "El señor de los anillos", en la que "Gandalf lucha contra un Balrog en Las Minas de Moria, [y grita] '¡No pasarás!', y cae […] cuando la bestia lo arrastra hacia abajo desde el Puente de Khazad-dûm".

Christopher Tolkien tiene 94 años y en el prefacio del libro afirma que en un principio pensó, de manera errónea, que "Beren y Lúthien" iba a ser el último trabajo que iba a editar de su papá.

"Debo decir ahora que, 'en mi año 94', The Fall of Gondolin es, sin dudas, el último", escribe.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.