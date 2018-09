"House of Cards": el revelador tráiler que muestra cuál podría ser el destino de Frank Underwood en la última temporada de la serie

Derechos de autor de la imagen Netflix Image caption "House of Cards" se estrenó en 2013 y desde entonces se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix.

La caída en desgracia del actor Kevin Spacey también tendrá como víctima a uno de sus personajes más exitosos de los últimos años: Frank Underwood, de "House of Cards".

Luego de que el estadounidense de 59 años fue acusado de acoso sexual en 2017, dejó de aparecer en la pequeña y la gran pantalla, y la serie de Netflix no será la excepción.

El más reciente avance de la última temporada de la serie lanzado este miércoles parece indicar que la tumba será el destino de Frank Underwood.

Robin Wright, en su personaje de Claire Underwood, aparece ante la lápida del ficticio 46° presidente de EE.UU., en la cual aparece 2017 como año de su muerte.

"Te diré esto, Francis. Cuando me sepulten a mí, no será en el patio trasero. Al expresar sus condolencias... tendrán que hacer fila", dice Claire Underwood.

Netflix estrenará la última temporada de "House of Cards" el 2 de noviembre, un desenlace que llega tras un año de polémica por las acusaciones de acoso que pesan sobre Kevin Spacey.

El actor interpretaba a un despiadado presidente de Estados Unidos que, junto con su esposa y primera dama, hace todo por mantenerse en el poder.

Aún no es claro si el personaje de Frank Underwood tendrá alguna aparición en la sexta temporada, la cual estará protagonizada por Robin Wright.

Tras estallar el escándalo, el personaje al que daba vida Spacey en la película "Todo el dinero del mundo" fue interpretado por otro actor.

Caída en desgracia

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Spacey ha rechazado las acusaciones surgidas tras las declaraciones de Rapp.

Spacey, de 59 años, fue señalado en octubre de 2017 por el actor Anthony Rapp de haber cometido abuso sexual en su contra en 1986, cuando este último tenía 14 años y él 26.

Aunque Spacey afirmó que no recuerda qué pasó en aquel momento, se disculpó públicamente.

Desde entonces surgieron otras acusaciones, lo cual llevó a Netflix a suspender la producción de "House of Cards" a finales de octubre de 2017.

Este miércoles, la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles informó que Spacey no será procesado por una acusación de agresión sexual que presuntamente tuvo lugar en 1992.

Otro caso relacionado con un presunto incidente en 2016 sigue en pie.

Derechos de autor de la imagen Netflix Image caption "House of Cards" fue una de las primeras series originales de Netflix.

Spacey ganó dos premios Oscar: uno en 1995 a mejor actor de reparto en Usual Suspects (traducida como "Los sospechosos de siempre" o "Sospechosos comunes") y otro en 2000 como mejor actor por su papel en American Beauty ("Belleza americana").

Además de los dos Oscar, Spacey tiene en sus vitrinas un premio Tony de teatro y un Globo de Oro.

Se le conoce como el eterno candidato a los Emmy por las 11 nominaciones que ha tenido, varias de ellas por su personaje de Frank Underwood en "House of Cards".

