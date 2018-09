Muere el actor Burt Reynolds, estrella de "Boogie Nights", a los 82 años de edad

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Reynolds fue uno de los actores más populares de Hollywood en las décadas de 1970 y 1980.

El actor estadounidense Burt Reynolds murió este jueves en Florida (EE.UU.) a los 82 años de edad, según informó su representante a medios estadounidenses.

Reynolds fue uno de los actores más populares de Hollywood en las décadas de 1970 y 1980, con destacados papeles en filmes como Deliverance ("Amarga Pesadilla", en español, del año 1972) y Smokey and the Bandit ("Dos pícaros con suerte", de 1977).

En 1998, el actor recibió una nominación al Oscar por su actuación como director de cine porno en el clásico Boogie Nights ("Boogie Nights: juegos de placer", en español).

El actor, que se había sometido a una cirugía de corazón en 2010, falleció de un infarto, según reportó Us Weekly.

El representante de Reynolds le dijo a NBC News que la noticia de su muerte fue "desgarradora".

Antes de su fallecimiento, el intérprete había estado filmando escenas para la próxima película de Quentin Tarantino sobre el asesino Charles Manson, llamada Once Upon A Time in Hollywood ("Érase una vez en Hollywood", en español).

Reynolds fue el actor más taquillero de Hollywood por cinco años seguidos en la década de 1970.

Un símbolo sexual

Reynolds fue uno de los actores más taquilleros de la década de 1970, además de un destacado "sex symbol". Una imagen que el actor promovió, sobre todo al posar desnudo en las páginas centrales de la revista Cosmopolitan en el año 1972.

Disfrutaba, además, de un estilo de vida extravagante que incluía la compra de productos de lujo, como automóviles de carreras.

Para el año 1977, cuando protagonizó "Dos pícaros con suerte", era la estrella de Hollywood más taquillera, un puesto que mantendría durante los siguientes cinco años.

Reynolds con la actriz Sally Field durante la filmación de "Dos pícaros con suerte".

El filme, en esencia una larga secuencia de carreras de autos, fue pensado inicialmente como uno de bajo presupuesto, pero la participación de Reynolds hizo que se invirtieran millones de dólares en el proyecto.

La película fue la segunda con mayores ingresos ese año. Durante la filmación, Reynolds conoció a la actriz y coprotagonista Sally Field y mantuvieron una relación sentimental.

El actor también se hizo conocido por haber rechazado los famosos papeles de James Bond y Han Solo.

El actor se casó con la actriz Loni Anderson en 1988 en una ceremonia llena de lujos y la pareja se divorció cinco años después.

También declinó encarnar a Edward Lewis en la película Pretty Woman ("Mujer bonita", en español), que terminó asumiendo Richard Gere.

Su éxito laboral y finanzas, sin embargo, se vinieron abajo en la década de 1980.

Previo a su fallecimiento, el actor había filmado escenas para la nueva película del director Quentin Tarantino.

Reynolds admitió que su comportamiento (por entonces, se ganó la reputación de ser un despilfarrador y alguien difícil con el que trabajar), había causado un daño a su carrera.

"Creo que no es bueno que la gente crea que estás todas las noches saliendo y haciendo tonterías", dijo una vez en entrevista con Vanity Fair.

El regreso

Su carrera tomó un segundo impulso al interpretar a un director de cine porno en la película "Boogie Nights: juegos de placer" en 1997.

El papel le hizo merecer una nominación al Oscar y lo presentó ante un nuevo público, que apenas recordaba sus trabajos anteriores.

Reynolds con el elenco de "Boogie Nights".

La necesidad de recuperar dinero, sin embargo, le llevó a aceptar todo tipo de papeles en películas que no tuvieron éxito durante los años 2000.

En 2014, Reynolds se declaró en bancarrota y se vio obligado a vender muchos de sus objetos más preciados, como la estatuilla del Globo de Oro que ganó en 1998.

Cuando el periodista de Vanity Fair Ned Zeman le preguntó qué habría hecho de otra manera en la vida, contestó: "Hubiera querido gastar más dinero y divertirme más".

