Los premios Oscar ya no tendrán una categoría a "Mejor película popular". Al menos, de momento.

El anuncio del nuevo galardón se había hecho el pasado 8 de agosto, pero en un comunicado emitido este jueves la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de EE.UU. afirma que "reconoce la necesidad de mayor discusión" entre sus miembros acerca de esta propuesta.

"La academia reconoció que implementar un nuevo premio cuando ya han pasado 9 meses del año supone un desafío para filmes que ya han sido lanzados", dice el comunicado.

El galardón propuesto estaba dedicado a reconocer películas populares entre el público, pero no entre los críticos.

Estaba programado para ser entregado por primera vez en la edición 91 de los Oscar, en febrero de 2019.

Categoría polémica

Desde el momento de su anuncio, la nueva categoría generó controversia.

Fue elogiada por el público en las redes sociales, pero criticada por personas del gremio en Hollywood.

La propuesta se vio como una apuesta para mejorar las menguantes audiencias de la transmisión de la ceremonia de los Oscar por televisión, pero que no necesariamente reconocía el mérito artístico.

En 2018 la audiencia de la ceremonia de entrega de los Oscar fue un 19% menor que la de 2017.

Al momento del anuncio en agosto, los organizadores de los Oscar no dieron detalles acerca de cómo se elegirían los ganadores de esta nueva categoría.

Algunos críticos de Hollywood afirmaron que la etiqueta "popular" era confusa y creaba el riesgo de que las películas se calificaran con un doble rasero.

"¿Qué pasa si una película que muchos ven como una competidora legítima para la categoría de mejor película recibe una nominación para el Oscar popular pero no para mejor película? ¿Esto significa que es una película de segunda categoría?", se preguntaba entonces Brooks Barnes, reportero del diario The New York Times.

Los opositores de la propuesta temían que películas que habían sido elogiadas tanto por la crítica como por el público, corrieran el riesgo de quedar relegadas a la nueva categoría, en lugar de tener una oportunidad en la prestigiosa categoría de mejor película.

En años anteriores, la academia ha desairado a las películas que han tenido éxito en taquilla como Mamma Mia, Avatar y Misión Imposible.

