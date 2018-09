Qué es el extraño trastorno médico de la lengua "peluda"

Derechos de autor de la imagen The New England Journal of Medicine Image caption La mujer dijo experimentar nauseas y mal sabor en la boca antes de descubrir que su lengua había cambiado de color.

Aunque es reversible y no deja secuelas, el trastorno médico de la lengua "peluda" es poco menos que traumatizante.

Esta semana la publicación The New English Journal of Medicine compartió la historia de una mujer estadounidense de 55 años quien, después de sufrir un accidente de tráfico, fue llevada al hospital para recibir tratamiento médico.

La mujer, que no ha sido identificada, llevaba una semana recibiendo un antibiótico llamado minociclina y estaba experimentando "náuseas y mal sabor en la boca", cuando se percató de que su lengua se había puesto negra y con una textura desagradable.

El doctor Yasir Hamad, a cargo del caso, dijo en el reporte que "se sospechaba" la presencia de un trastorno conocido como la "lengua negra peluda".

Pero ¿de qué se trata este extraño y aterrador trastorno, y qué lo origina?

De varios colores

El doctor Hamad, profesor asistente en la Escuela de Medicina San Luis de la Universidad de Washington, explica en la publicación médica que la lengua negra peluda es un efecto secundario poco común de algunos antibióticos, principalmente la tetraciclina.

Pero también puede ser provocado por una higiene bucal pobre, el uso de enjuagues bucales irritantes, el tabaquismo, el alcoholismo y algunas infecciones.

Otros médicos describen este trastorno como "benigno e indoloro".

De cualquier manera, este fenómeno es relativamente común y se estima que afecta a alrededor del 13 porciento de la población, según la Academia Estadounidense de Medicina Oral.

Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en las personas adultas, especialmente entre hombres.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los médicos coinciden en que una buena higiene bucal es clave para evitar el trastorno de la lengua "peluda".

La Academia lo explica así: "Ocurre un desprendimiento defectuoso del tejido que cubre la lengua. Normalmente, la lengua está cubierta con proyecciones en forma cónica denominadas papilas filiformes. Por lo general, estas papilas tienen aproximadamente un milímetro de longitud".

En casos severos, esta longitud puede llegar a ser bastante pronunciada, dando una apariencia similar a un cabello en la parte superior de la lengua.

"Cuando las papilas no se desprenden adecuadamente, pueden acumularse alimentos, bacterias y, a veces, hongos en la superficie de la lengua. Estas acumulaciones producen varios colores: marrón, blanco, verde o rosa, dependiendo de la causa específica y otros factores, como enjuagues bucales o incluso dulces", agrega.

Ciertos tipos de bacterias u hongos son los responsables también del color negro.

Reversible y sin secuelas

A pesar de su desagradable apariencia, el lado positivo es que puede revertirse con el tratamiento adecuado y no deja secuelas a largo plazo en la salud, "siempre que se suspenda el agente precipitante y el paciente practique una buena higiene oral", advierte el doctor Hamad.

En efecto, cuatro semanas luego de la suspensión de los medicamentos que habían estado usando y de comenzar el uso de antibióticos alternativos, el doctor Hamad asegura que la lengua de su paciente volvió al color normal.

The New English Journal of Medicine también compartió en 2006 el caso de un hombre fumador de 85 años, sin antecedentes médicos relevantes.

Los autores del informe, dos doctores de la Universidad de Medicina de Essen, Alemania, dijeron que el paciente presentaba una coloración negra y una apariencia peluda en la lengua, que "había durado varios años".

Derechos de autor de la imagen The New England Journal of Medicine Image caption En 2006 se conoció el caso de un hombre fumador que padeció este trastorno durante varios años.

Los médicos Andreas Korber y Joachim Dissemond dijeron en su informe que los síntomas de este trastorno "pueden incluir náuseas, halitosis, disgeusia o trastorno del gusto y, obviamente, una apariencia poco atractiva de la lengua".

Ellos recomiendan, además de las precauciones mencionadas arriba, "aumentar la hidratación y la salivación" y "cepillarse la lengua con un cepillo de dientes suaves mejorado mediante la aplicación previa de urea al 40%, así como la aplicación de retinoides tópicos o ácido salicílico".

Eso sí: la Academia Estadounidense de Medicina Oral recomienda que, si una vez lo tuviste, extremes los cuidados porque serás más propenso a volverlo a tener.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.