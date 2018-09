4 mitos del virus del papiloma humano, la enfermedad de transmisión sexual que afecta el 80% de las personas

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El virus del papiloma humano es la principal causa del cáncer de cuello uterino.

Altos niveles de vergüenza y desconocimiento están asociados con el virus del papiloma humano (VPH), que se transmite por vía sexual y afecta al 80% de la población.

Así lo revela una encuesta de percepción, que pone al descubierto el estigma que existe en torno al virus.

Realizado por la Fundación Jo para la Prevención del Cáncer Uterino en Reino Unido, el sondeo determinó que a pesar de ser la infección de transmisión sexual más común que existe, persisten muchas imprecisiones que pueden tener consecuencias más serias que el mismo VPH.

Una de las conclusiones de la encuesta más preocupantes es que las mujeres no se realizan los exámenes de diagnóstico debido al estigma que hay en torno a la enfermedad y al virus que la causa.

La encuesta, en la que tomaron parte 2.000 mujeres, encontró que la mitad de ellas se sentían avergonzadas y perdían interés en el sexo por haber contraído el virus.

Las respuestas también determinaron que el 35% de las encuestadas respondió que no tenía la menor idea sobre el VPH, mientras que cerca del 60% señaló que pensaba que era equivalente a tener cáncer.

Derechos de autor de la imagen Laura Flaherty Image caption "Pensé que mi novio me estaba engañando cuando me dijeron que tenía el virus del papiloma humano", le dijo Laura Flaherty a la BBC.

"Cuando recibí una carta con los resultados que diagnosticaban que tenía el VPH, no sabía qué era. Entonces lo busqué en internet y descubrí que era una enfermedad de transmisión sexual, por eso pensé de inmediato que mi pareja me había engañado", dijo Laura Flaherty, de 31 años, cuya historia es muy parecida a la de muchas entrevistadas.

"No sabía nada del asunto. Me sentí sucia. Me demoré en comprender que el virus puede estar inactivo durante mucho tiempo y que es bastante común. Nadie cercano a mí lo sabía", agregó Flaherty, quien fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2016.

El estudio demostró que sigue existiendo una apremiante necesidad de divulgar información clara sobre el virus del papiloma humano pues el conocimiento salva vidas.

Derribando los mitos sobre el VPH

Mito 1: "El VPH solo se transmite sexualmente"

Hecho: el VPH usualmente se transmite sexualmente, pero también puede transmitirse por el contacto de la piel en las áreas genitales y de la boca.

Mito 2: "El VPH es una señal de promiscuidad"

Hecho: el 80% de los seres humanos va a contraer el virus en algún momento de su vida. Es muy fácil de contraer y de transmitir y puedes contagiarte desde la primera vez que tienes cualquier tipo de contacto sexual.

Mito 3: "El VPH significa que tengo cáncer"

Hecho: hay por lo menos 200 tipos de VPH. Cerca de 40 de ellos afectan el área genital, lo que sólo significa que residen en esa zona. Unos pocos de esos 40 causan algunas sensaciones molestas pero inofensivas, como verrugas genitales. Unos 13 tipos de alto riesgo pueden causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres genitales, así como cáncer de boca y garganta, pero eso es raro.

Mito 4: "Si tienes el VPH lo sabrás solo"

Hecho: el VPH no presenta síntomas y en la mayoría de los casos el sistema inmunológico liberará al cuerpo de la infección. Los exámenes de cuello uterino identifican cualquier célula anormal.

Una de las razones de la iniciativa es cambiar la mentalidad sobre el tema. Y sobre todo, como señala la Fundación Jo, que las mujeres hablen más sobre el tema.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El VPH no solo se transmite por vía sexual, sino también por el contacto con la piel en las áreas genitales y de la boca.

"Examinarse para saber si tienes VPH es la manera más efectiva de identificar si tienes más riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino", dijo Robert Music, presidente de la Fundación para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino en Reino Unido.

"Sin embargo, el VPH puede resultar confuso, así que tenemos que encontrar la manera de normalizar el concepto, para que las personas no se sientan avergonzadas por decir que tienen el virus".

Reducción

Desde 2008, la OMS aprobó la vacuna contra el VPH -que no ha estado exenta de polémica- y algunos registros muestran un rápido declive del contagio y la enfermedad en algunas partes del mundo.

Según la OMS, la vacuna reduce en un 70% las probabilidades de sufrir cáncer de cuello uterino si se aplica en jóvenes entre los 12 y los 26 años, antes de que tengan su primera relación sexual.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En 2008 la OMS aprobó la vacuna para el VPH, que de acuerdo a la organización reduciría en un 70% las infecciones que causan el cáncer de cuello uterino.

Y en algunas zonas donde se han administrado las vacunas, el beneficio es evidente.

Por ejemplo, un estudio del Royal Womens Hospital de Australia señaló que se había presentado una merma en las infecciones por el VPH del 86% en jóvenes de 18-24 años que habían recibido tres dosis de la vacuna, y de un 76% en aquellos casos que solo habían recibido una dosis.

En Reino Unido, los números son similares. Las infecciones han bajado en menores de entre 12 y 18 años.

En América Latina, los datos son disímiles. A pesar de la rápida implementación de la vacuna en sus primeros años, los números de cobertura se redujeron debido a algunas anomalías que se adjudicaron a su aplicación.

"Los doctores y profesionales de la salud están teniendo más conversaciones con sus pacientes sobre el VPH cuando ellos vienen a recoger el resultado de los exámenes que se realizan", le dijo a la BBC la doctora británica Philippa Kaye.

"Entender cómo se transmite el virus y los riesgos que tiene va a ayudar a derribar el estigma que hay a su alrededor", añadió.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.