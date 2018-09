Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Marc y Lynne Benioff están entre las parejas más influyentes de Silicon Valley.

La revista Time está cambia de manos, una vez más.

Casi ocho meses después de que fuera fue adquirida por el consorcio de medios estadounidense Meredith Corporation, la revista de 95 años de existencia fue vendida a una pareja de multimillonarios de Silicon Valley.

Se trata del cofundador de Salesforce, Marc Benioff, y su esposa Lynne, quienes han concretado la compra de la histórica publicación por US$190 millones.

"El señor y la señora Benioff no participarán en las operaciones cotidianas ni en las decisiones periodísticas, que continuarán dirigidas por el equipo de liderazgo ejecutivo actual de Time", indicó Meredith Corporation.

Benioff es presidente, codirector ejecutivo y cofundador de Salesforce, una firma de programación de software en la nube y gestión de clientes creada en 1999.

Según un ranking de Forbes, Marc Benioff tiene una fortuna de US$6.700 millones, mientras que su esposa es reconocida por sus obras de filantropía.

"(Time) está alineada con el impacto de la inversión que hago. Tengo una cartera de casi 200 empresas en las que he invertido", dijo Benioff a The New York Times.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Time publicó su primer número en 1923 y durante el siglo XX se consolidó como una de las publicaciones más importantes de EE.UU.

También en Twitter expresó que él y su esposa tienen un profundo respeto por la organización de la revista y su icónica marca en el periodismo de EE.UU.

"El poder de Time siempre ha estado en su narración única de las personas y de los problemas que nos afectan y nos conectan a todos", escribió Marc Benioff en Twitter.

Para que el acuerdo se cierre, primero deberá obtener el visto bueno de las autoridades regulatorias.

Los Benioff

Marc Benioff es considerado como uno de los pioneros de Silicon Valley.

Tras su paso por la firma pionera de desarrollo de software Oracle, Benioff fundó Salesforce en 1999.

Esta empresa ha sido considerada por Forbes como una de las compañías más innovadoras del mundo al lado de gigantes como Amazon, Tesla, Facebook y Netflix.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los Benioff poseen una fortuna estimada en más de US$6.700 millones.

Benioff también sido uno de los grandes inversores en EE.UU. en empresas nacientes, o startups en tecnología.

Tanto él como su esposa Lynne son conocidos por sus labores de filantropía en salud infantil, conservación del medioambiente y apoyo comunitario.

Lynne Benioff fue cofundadora de Star Community Home, una residencia para familias sin hogar en San Francisco, California, además ser consultora de marketing.

Momentos complicados

La pareja tomará la revista en un momento incierto para los medios impresos.

Time ha reducido su circulación y ha tenido problemas por la disminución de los ingresos publicitarios.

Con esta adquisición, los Benioff son uno de varios líderes del mundo de la tecnología que invierten en publicaciones impresas tradicionales.

El dueño de Amazon, Jeff Bezos, compró el diario The Washington Post en 2013.

El año pasado, Laurene Powell Jobs, la filántropa y viuda de Steve Jobs, adquirió una participación mayoritaria en la revista The Atlantic.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.