Las asombrosas imágenes de los finalistas del premio internacional de fotografía de arquitectura 2018

Derechos de autor de la imagen Omer Kanipak / APA18 Image caption El Hive, diseñado por Wolfgan Buttres, es un edificio emblemático del Jardín Botánico de Londres. La foto de los niños es de Omar Kanipak.

El reto: fotografiar los espacios que han sido creados para asombrar el mundo.

Este miércoles fueron presentados los finalistas del premio internacional de fotografía sobre arquitectura. Y algunas imágenes nos dejaron sin aliento.

De acuerdo a los organizadores del premio, llegaron propuestas desde 47 países distintos.

"Me he divertido mucho, pero sobre todo, he disfrutado mucho al examinar las fotos. Algunas son el resultado de un gran trabajo", explicó James Timberlake, uno de los jueces del premio.

El premio será entregado el próximo 30 de julio en Ámsterdam, Holanda.

Categoría edificios en uso

Derechos de autor de la imagen Aldo Amoretti Image caption El Azur Arena, diseñado por el estudio Auer Weber, es un lugar para el entrenamiento deportivo en Antibes, Francia. La foto es de Aldo Amoretti.

Derechos de autor de la imagen Brad Feinknopf / APA18 Image caption Un lugar para correr, pero sin tener que salir a la calle. Este coliseo-gimnasio está ubicado en la Universidad de Auburn en Alabama, EE.UU. y fue fotografiado por Brad Feinknopf.

Derechos de autor de la imagen Ryan Koopmans / APA18 Image caption Un hospital de la era soviética ubicado en la localidad de Tskaltubo en Georgia, que fue diseñado por Kalashniko, se deja ver con la basura que lo inunda junto a un perro gracias al lente de Ryan Koopmans.

Derechos de autor de la imagen Laurian Ghinitoiu / APA18 Image caption El pabellón de Vantablack, diseñado por Asif Khan y levantado en la ciudad de Pyeongchang, Corea del Sur, muestra su tímido esplendor delante del ojo agudo de Laurian Ghinitoiu.

Derechos de autor de la imagen Marius Liutkevicius / APA18 Image caption Parece un cuadro de David Hockney, pero la verdad es una foto de Marius Liutkevicius a un bloque de apartamentos en la isla de Lanzarote, en España.

Categoría exteriores

Derechos de autor de la imagen B.R.S.Sreenag / APA18 Image caption La piel hecha de perforaciones de concreto en el VM Estancia, ubicado en la ciudad india de Chennai. Una imagen de B.R.S.Sreenag sobre un diseño de KSM Arquitectura.

Derechos de autor de la imagen He Zhenuan / APA18 Image caption Varias de las imágenes de los finalistas pertenecen a edificios en China. Esta por ejemplo es del Banco de China. La torre fue diseñada por el estudio Skidmore, Owings & Merrill LLP y la foto, en un ángulo especial, es de He Zhenuan.

Derechos de autor de la imagen Shao Feng / APA18 Image caption Esta es la impresionante imagen del edificio de control fronterizo entre Hong-Kong, Zhuhai y Macao que fue diseñado por ECADI. La foto es de Shao Feng.

Derechos de autor de la imagen Pawel Paniczko / APA18 Image caption Los museos son grandes aportantes de joyas arquitectónicas. Este por ejemplo es el Museo Long en la ciudad de Shanghái, cuyo edificio fue diseñado por Atelier Deshaus. La foto es de Pawel Paniczko.

Categoría interiores

Derechos de autor de la imagen Roman Robroek / APA18 Image caption Una estación de energía semiabandonada en la ciudad de Budapest, Hungría. La gran foto fue lograda por Roman Robroek.

Derechos de autor de la imagen James Newton / APA18 Image caption El Vórtex, diseñado por el estudio Foster, hace parte del nuevo edificio de Bloomberg en Londres. La foto es de James Newton.

Derechos de autor de la imagen Andrew Robertson / APA18 Image caption Una foto muy acertada de Andrew Robertson del viaducto de Ouse Valley, en Sussex, Reino Unido. Este lugar fue creado por David Mocatta.

Derechos de autor de la imagen Eugeni Pons / APA18 Image caption Este hermoso surtido de blanco fue logrado por la cámara de Eugeni Pons y pertenece al teatro Théodore Gouvy en la localidad de Freyming-Merlebach, en Francia. Espacio que fue creado por Dominique Coulon & Associés.

Derechos de autor de la imagen Suraj Garg / APA18 Image caption El techo de la estación de Liege-Guillemins en Bélgica fue ideada por el arquitecto español Santiago Calatrava. La imagen es de Suraj Garg.

Categoría sensaciones

Derechos de autor de la imagen Marco Tagliarino / APA18 Image caption La sobrecogedora "Piazza Duomo" en Milán, Italia es vista desde el Museo del Novecento. La foto, extraña si se quiere, pero preciosa fue tomada por Marco Tagliarino.

Derechos de autor de la imagen Matthew Portch / APA18 Image caption Una tienda de Prada en la mitad del estado de Texas, en EE.UU. Una instalación de los artistas Elmgreen y Dragset que fue tomada por Matthew Portch.

Derechos de autor de la imagen Jeff Eden / APA18 Image caption Otra imagen de El Hive -un poco más invernal- diseñado por Wolfgang Buttress y que está en medio del Jardín Botánico de Londres. La espectral imagen es resultado del trabajo de Jeff Eden.

Derechos de autor de la imagen Ai Qing / APA18 Image caption Otra candidata de China: la capilla en la costa que fue diseñada por Vector Arquitectos para la ciudad de Qinhuangdao. La foto es de Ai Qing.

Derechos de autor de la imagen Zhu Wenqiao / APA18 Image caption Y finalmente, nadadores observan la construcción de Raffles City, un proyecto de Safdie Arquitectos en Chongqing, China. La imagen es de Zhu Wenqiao.

