Tus fotos: ¿cómo se puede definir la motivación con una imagen?

View this post on Instagram

...It’s all about attitude, perspective and vision . ...Se trata de actitud, perspectiva y visión . #artist #artista #loveart #gold #dorado #artistphotoshoot #canonphotography #creating #artmode #photoshoot #closeup #closeupphotography #magic #actitud #attitude #visionlife #photographingpeople #photographingartists #talents #coloring #photocolors #interiordecorating #seattlephotographer #floridaphotographer #motivaciónbbc #tusfotosbbc #bbcmundo