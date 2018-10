Cómo el director de El señor de los anillos le puso sonido y color a filmaciones de la Primera Guerra Mundial

El director de El señor de los anillos, Peter Jackson, le puso sonido y color a filmaciones mudas del Museo Imperial de Guerra de Londres tras una laboriosa tarea de restauración.

El material de archivo se combinó con entrevistas originales a soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial para crear la película "They Shall Not Grow Old" (No llegarán a viejos).

El filme acaba de estrenarse en Reino Unido para marcar los 100 años desde el fin del conflicto.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.