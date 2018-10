Por qué algunos creen que este video de "manspreading" que grabó esta mujer y se volvió viral es un engaño del gobierno ruso

Derechos de autor de la imagen Anna Dovgalyuk Image caption "En todo el mundo se está luchando contra este comportamiento repugnante pero en Estados Unidos se acalla", dice el video de Anna Dovgalyuk contra el manspreading.

Millones de personas alrededor del mundo han visto un video que parece mostrar a una mujer tomando medidas contra el "manspreading", esa costumbre de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas -o despatarrarse- ocupando el espacio ajeno en el transporte público.

Ahora sin embargo, han surgido comentarios que dicen que el video es en realidad una campaña de desinformación del gobierno ruso.

En el video aparece una mujer en el metro de San Petersburgo aventando un líquido -una mezcla de agua y blanqueador- en los pantalones de los hombres que se sientan con "manspreading".

El líquido aparentemente no les causa daños serios pero les dejará una mancha en el pantalón.

El video fue realizado por la rusa Anna Dovgalyuk, activista, estudiante y estrella de Instagram. Y logró atraer millones de espectadores antes de que fuera retirado de YouTube.

La historia del video después fue recogida por numerosos sitios web provocando una enorme cantidad de comentarios.

Algunos lo elogiaron, otros lo despreciaron y unos más extremos incluso amenazaron con violencia a Anna y a los que participaron en el video.

Pero también comenzaron a surgir preguntas sobre la grabación. ¿Fue montada? ¿es falsa? Y si así, como algunos creen, ¿se trata de una campaña de propaganda, patrocinada y difundida por el gobierno ruso?

Pero si fuera así, ¿cuál sería el objetivo?

Activismo de YouTube

Anna Dovgalyuk es relativamente nueva en el activismo de YouTube.

El video fue su segunda publicación en la plataforma. Su primer video también tenía un tema feminista y también fue filmado en el metro de San Petesburgo.

Era una protesta contra la práctica del "upskirting" -tomar fotos debajo de la falda de una mujer- y mostraba a una modelo levantándose el vestido para mostrar a los pasajeros su ropa interior.

Ese video también logró enorme cobertura y condujo a que Anna centrara su atención en atacar el "manspreading" con su nuevo video.

Pero en cuanto éste fue publicado en septiembre, de inmediato empezaron a surgir dudas sobre su autenticidad.

Un sitio de noticias en San Petesburgo, llamado Bumaga, citó a un hombre que supuestamente aparecía en el video y admitió que se le había pagado para sentarse en el tren y permitir que le rociaran el líquido.

En una entrevista con la BBC, Anna niega que el video haya sido montado o que alguien haya recibido dinero para participar en él.

"No sé qué tipo de actor se considera que es... pero no hay evidencia, es sólo su afirmación", dijo.

"Propaganda"

La historia tomó otro giro cuando un proyecto de la Unión Europea para combatir desinformación rusa, EUvsDisinfo, llamó al video "propaganda montada rusa".

Según esta teoría, el video formaría parte de las intervenciones secretas en internet del Kremlin en las varias guerras culturales que se libran alrededor del mundo y estaría diseñado para ofrecer evidencia de que el feminismo de estilo occidental ha llegado demasiado lejos.

El informe de EUvsDisinfo dio al video otro impulso publicitario.

EUvsDisinfo cita dos piezas principales de evidencia: el informe en Bumaga, y también el hecho de que el video fue recogido y "renovado" por una empresa de redes sociales financiada por el Kremlin llamada In the NOW, que tiene más de tres millones de "me gusta" en Facebook.

In The NOW comenzó como un programa de televisión en la cadena Russia Today, ahora conocida como RT, que es financiada por el Kremlin y que gobiernos occidentales y otros críticos califican como "medio de propaganda".

"El video monta un activismo de feminismo extremo y logra provocar reacciones antifeministas extremas", concluye EUvsDisinfo.

In The NOW, que está basada en Berlín, asegura que a pesar de estar financiada por el gobierno ruso, tiene independencia editorial.

El video de Anna del "manspreading" ha logrado obtener más de 6 millones de visitas.

Pro Putin

A pesar de su activismo feminista, no se debe pensar que Anna pertenece a la escuela de Pussy Riot (que se opone al presidente Vladimir Putin).

Dentro de las cuentas de Anna en Instagram y Vkontakte se pueden encontrar publicaciones en las que elogia al presidente y a diplomáticos rusos.

Y ella niega que es feminista.

"Algunas personas dicen que mi video es también muy radical y sí, es cierto. Pero de ninguna forma está relacionado con el feminismo o el odio a los hombres", le dijo a la BBC.

"Ahora mismo, el feminismo no trata de igualdad, trata de malos sentimientos hacia los hombres, de odio. No me gusta mucho esta palabra debido a la forma como ha sido distorsionada. Realmente ha sido convertida en lo contrario".

Derechos de autor de la imagen Anna Dovgalyuk Image caption Anna Dovgalyuk es activista, estudiante y estrella de Instagram.

Este es el punto de vista que ofrecen los medios estatales rusos: que el feminismo es una ideología centrada en el odio a los hombres y no es compatible con los valores o la cultura tradicional rusa.

Pero Anna niega con vehemencia que su video sea propaganda.

"Es una total idiotez", dice. "Seriamente, ¡es una desgracia!".

Anna le dijo a la BBC que la policía de San Petersburgo la llamó para interrogarla, pero se rehusó a indicar cuál estación de policía visitó.

La oficina del jefe de la policía de San Petersburgo le dijo a la BBC que no tenían conocimiento de alguna queja presentada contra Anna y la oficina de prensa no respondió a las solicitudes de entrevista de la BBC.

En respuesta a nuestros pedidos, la embajada rusa en Londres envió un email: "No entendemos con claridad cuál es la propaganda que está haciendo este video".

"Además, la embajada no comenta en videos de 'activistas sociales'".

