Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las redes sociales pueden dar la impresión de que otros logran más cosas que nosotros.

Entramos a Facebook o Instagram y vemos que nuestros contactos se están divirtiendo en una fiesta con montones de amigos, disfrutando de un viaje, presumiendo de sus felices relaciones de pareja o jactándose de sus nuevos títulos.

Sus vidas parecen perfectas y, queramos o no, sentimos fogonazos de envidia o celos crónicos en los peores casos.

Estas emociones relacionadas con las redes sociales son objeto de estudio de la Psicología desde hace varios años.

BBC Mundo habló sobre la amarga sensación del "por qué ellos sí y yo no..." con Ethan Kross, profesor de Psicología de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, que estudia el efecto de Facebook en nuestro bienestar mental.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Te pasa que ves Facebook o Instagram y sientes que todo el mundo es feliz con su pareja, menos tú?

¿Es normal que todo el mundo sienta envidia?

No hay dos personas iguales, pero todos los seres humanos son capaces de experimentar envidia, y esta puede desencadenarse cuando comparas tu vida con alguien más que está logrando más cosas que tú de alguna manera.

En nuestra investigación hemos descubierto que la envidia no se restringe a la gente con baja autoestima.

¿Pero por qué la gente no es más consciente de que las publicaciones de Facebook no muestran la verdad completa de una persona?

Creo que ahora que se difunden estos hallazgos (sobre la relación entre redes sociales y la envidia), la gente es cada vez más consciente de eso.

Si el uso de Facebook tiende a llevar a la gente a sentirse mal, ¿por qué lo siguen usando? Es importante recordar que nuestro comportamiento tiene múltiples motivaciones.

Estamos motivados a sentirnos bien, pero también a estar conectados con nuestra comunidad, a saber qué está pasando en nuestra vida social, y las redes nos ofrecen una forma fácil de hacerlo. También hay mecanismos de recompensa asociados.

Recibir un "me gusta" es muy gratificante. Es algo complicado.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Si te sientes mal por no salir un viernes en la noche, ver qué hay en Facebook tal vez no sea la mejor idea.

¿Qué tipo de uso de Facebook y redes sociales propician más sentimientos de envidia?

Hay más oportunidades de que las imágenes de las vidas de otras personas se queden en tu mente cuando estás haciendo scroll pasivamente.

Cuando haces algo activamente, como conectarte con alguien más, comentar algo, ocupas tu mente de manera distinta.

Si te sientes solo y usas Facebook pasivamente, puede ser dañino. Ves que todo el mundo se está divirtiendo con sus amigos… Eso puede incrementar los sentimientos de soledad.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Todos tus amigos se fueron de paseo y no te avisaron y encima publicaron decenas de fotos en Facebook?

¿Entonces es mejor publicar más y mirar menos?

Hay datos que vinculan el uso activo (de las redes sociales) —como conectarse con otros, compartir información— con mejoras en el estado de ánimo de la gente. (Aunque) Es una relación tenue.

Hay muchas formas de usar Facebook activamente: dar apoyo emocional o mostrar que alguien nos importa.

¿Crees que algunas personas postean cosas buenas para que otras sientan envidia?

No creo. La gente está motivada a presentarse bien (ante el resto). En el mundo offline decidimos cómo vestirnos, peinarnos, hacemos todo tipo de cosas para presentar cierta imagen a otras personas.

Las redes sociales nos permiten cuidar la forma en que nos presentamos a nosotros mismos de una manera que no permite el plano offline.

Cuando la gente hace eso, puede provocar envidia en otros. Pero creo que frecuentemente no es intencional.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El experto no cree que la intención de quienes publican en las redes sea generar envidia en otros.

¿Existe la envidia "sana"?

Sí. Las emociones negativas nos llevan a sentirnos mal, pero eso puede ser bastante funcional, adaptativo y hasta saludable.

Si las emociones son como ráfagas, nada extremo, nos movilizan a actuar de maneras que pueden ser útiles para nosotros.

Esas emociones no son saludables cuando se activan crónicamente a lo largo del tiempo. Si pasamos cada vez más tiempo usando pasivamente las redes sociales y hacerlo nos lleva constantemente a experimentar emociones negativas, estas pueden volverse crónicas.

¿Cuál sería la función positiva de la envidia?

Nos puede indicar que no estamos alcanzando nuestros objetivos o movernos a actuar para alcanzarlos.

El dolor emocional que los logros de otros nos causan pueden motivarnos a trabajar más duro para obtener los mismos resultados.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "¿Por qué ellos sí y yo no?", parece pensar la joven.

¿Estamos viviendo en el momento "más envidioso" de la humanidad?

La gente no ha estado documentando cómo ha cambiado la envidia a lo largo de los años.

Pero sí es cierto que estamos cada vez más expuestos, que tenemos una ventana sin precedentes a la vida de otras personas a través de las redes sociales.

Nunca hemos sido capaces de ver lo que está pasando con la nitidez con la que podemos hacerlo ahora.

Entonces, hay más oportunidades para tener esa experiencia emocional (la envidia).

