Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Te animas?

¿Qué se siente al ser internet?

Esa es la pregunta que el MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets, lanza para presentar un experimento social a gran escala, BeeMe, que ha convocado con motivo de la noche de Halloween.

La idea del laboratorio es medir la fuerza de los humanos frente a ese ente invisible, internet.

Los usuarios tendrán la posibilidad de controlar a otro ser humano, un actor de carne y hueso, sugiriendo de manera colectiva las acciones que debe ejecutar.

Se trata de una experiencia interactivay es, de alguna manera, como adentrarse en la mente de otra persona a través de internet.

Derechos de autor de la imagen MIT Media Lab / BeeMe Image caption Un actor deberá ejecutar las órdenes de los internautas.

BeeMe es un programa informático que podrá usarse a través de una página web que ha creado el MIT para ese propósito a partir de las 23:00 EST del 31 de octubre, en la "noche de brujas".

A esa hora, los internautas que deseen están invitados a unirse a una misión: ayudar a un humano a derrotar a la "malvada inteligencia artificial".

El MIT quiere ver qué es lo que ocurre cuando un gran número de usuarios dan órdenes a través de la red a otra persona, sin motivo aparente.

Una premisa

Cuando comience el experimento social, los usuarios podrán sugerir una acción personalizada y después votar cuál será la siguiente.

Las acciones más votadas serán ejecutadas por el actor, quien renunciará a su voluntad mientras dure el juego.

Los internautas podrán escuchar y ver lo que experimente el actor desde su punto de vista, pero con una premisa: no podrán darle órdenes que dañen su dignidad, privacidad o bienestar.

Derechos de autor de la imagen MIT Media Lab / BeeMe Image caption "¿Qué se siente al ser internet?" es el lema del experimento.

Los investigadores quieren saber si los usuarios de internet pueden trabajar de forma conjunta para enviar una serie de órdenes consistentes al actor y ayudarle a completar el juego... o si los comandos resultarán discordantes y no será posible.

"Es un experimento interesante que pondrá a prueba al público, más que a la persona", le dijo a la BBC Bernie Hogan, investigador principal del Instituto de Internet de Oxford.

"Es un inicio de conversación, una forma de entender la toma de decisiones emergente".

También dijo que la idea de llevar a cabo una toma de decisiones colectiva no es nueva.

Derechos de autor de la imagen MIT Media Lab / BeeMe Image caption Los jugadores tendrán que votar colectivamente entre varias acciones.

"Al principio será muy ridículo, algo anárquico, Algunos se aburrirán pero otros se quedarán".

"Los motivados se quedan y los que sienten que sus elecciones nunca se representan se van".

Twitch juega Pokemon

Este experimento social del MIT recuerda a Twitch Plays Pokémon (Twitch juega Pokémon), un juego viral similar que tuvo lugar en 2014.

Derechos de autor de la imagen Twitch.tv Image caption El juego tardó 16 días en completarse y participaron en él más de un millón de personas.

En esa ocasión, un programador anónimo de Australia transmitió en directo una emulación del videojuego de GameBoy Pokémon Red en un canal de la plataforma de videos Twitch.

Los usuarios teclearon comandos como "up" (arriba), "down" (abajo), "left" (izquierda) o "right" (derecha) en la ventana de chat del canal. El juego se completó en 16 días.

Durante el experimento, el canal tuvo más de 80.000 visitantes y obtuvo el récord mundial Guinness por tener "la mayor cantidad de participantes en un videojuego en línea para un jugador", con 1.165.140 usuarios.

* La BBC no se hace responsable del contenido de páginas externas

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.