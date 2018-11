Tus fotos: caras, cuerpos y cosas aplastadas

View this post on Instagram

Esa cara ñata o aplastada llama mucho la atención, sin duda los murciélagos son fascinantes. Chrotopterus auritus feeds mainly on small arboreal vertebrates such as gekos, birds, mice or small foxes and bats. It complements your diet with insects and occasionally fruits. It takes refuge in hollow trees, inside caves and even in termite mounds, forming small groups of up to three individuals, usually composed of an adult couple and their offspring (Medellín 1989, Emmons and Feer 1999).