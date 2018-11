Nursultan Musa tomó esta foto durante una caminata en Londres. “Un edificio me llamó la atención por lo diferente que era de los edificios cercanos por su diseño y líneas estrictas que se dirigían directamente al cielo. Me paré entre dos columnas y miré hacia el cielo, y pude ser testigo de esta vista deslumbrante que hubiera sido una pena no fotografiar”.