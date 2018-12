Calcula cuál es tu Índice de Masa Corporal y qué significa para tu salud

¿Qué significa esto para ti?

La información que nos has proporcionado indica que podrías tener un peso insuficiente. Puede haber riesgos de salud asociados a un IMC bajo, tales como anemia, osteoporosis, un sistema inmune debilitado y problemas de fertilidad. Esta no es una herramienta de diagnóstico médico, así que no te alarmes si este no es el resultado que esperabas. Si te preocupa tu peso, o tu salud en general, habla con tu doctor o doctora.

Te encuentras en el intervalo de peso normal, lo cual es fantástico. Estudios demuestran que tener un IMC normal puede reducir el riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, ictus y algunos tipos de cáncer. Pero no toda la gente con un IMC en este intervalo tiene un riesgo bajo. Otros factores como fumar, tener niveles de colesterol altos en sangre o la presión sanguínea alta incrementan estos riesgos. Si eres descendiente de asiáticos, tienes un riesgo mayor de padecer enfermedades del corazón y diabetes con un IMC y circunferencia de cintura menores. Un IMC normal para ti sería 18,5-23. Es más probable que ganemos peso cuando nos hacemos mayores, así que para mantenerte en un peso normal puede que tengas que introducir pequeños cambios en tu dieta o en tus niveles de actividad física.

La información que nos has dado indica que tienes sobrepeso. Estudios indican que un IMC por encima del intervalo normal puede incrementar tu riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, ictus y algunos tipos de cáncer. Un IMC normal para una persona de tu estatura sería 18,5-24,9. Si eres descendiente de asiáticos, tienes un riesgo mayor de padecer enfermedades del corazón y diabetes con IMC y circunferencia de cintura menores. Un IMC normal para ti estaría entre 18,5-23. Perder un poco de peso, si se mantiene en el tiempo, puede ser muy positivo. Para la mayoría de gente la forma más efectiva de hacerlo es cambiando de dieta. El ejercicio también ayuda pero tiene que ir acompañado de un cambio en la alimentación. Esta no es una herramienta de diagnóstico médico, así que no te alarmes si este no es el resultado que esperabas. Si te preocupa tu peso, o tu salud en general, habla con tu doctor o doctora.

La información que nos has dado indica que estás en la categoría de obesidad. Estudios indican que tener un IMC en este intervalo incrementará significativamente tu riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, ictus y algunos tipos de cáncer. Un IMC normal para una persona de tu estatura sería 18,5-24,9. Si eres descendiente de asiáticos, tienes un riesgo mayor de padecer enfermedades del corazón y diabetes con un IMC y circunferencia de cintura menores. Un IMC normal para ti estaría entre 18,5-23. Perder un poco de peso, si se mantiene en el tiempo, puede ser muy positivo. Para la mayoría de gente la forma más efectiva de hacerlo es cambiando de dieta. El ejercicio también ayuda pero tiene que ir acompañado de un cambio en la alimentación. Esta no es una herramienta de diagnóstico médico, así que no te alarmes si este no es el resultado que esperabas. Si te preocupa tu peso, o tu salud en general, habla con tu doctor o doctora.