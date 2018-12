Las mujeres que desafían los estrictos cánones de belleza de Corea del Sur

Image caption Lina Bae recibió amenazas de muerte cuando empezó a dejar de maquillarse.

La estrella surcoreana de YouTube Lina Bae esperaba algunos comentarios negativos cuando dejó a un lado sus tutoriales de maquillaje y comenzó a aparecer con la cara lavada.

Lo que no esperaba eran amenazas de muerte.

La joven de 21 años lo pensó mucho antes de hacerlo. Estaba preocupada por poder pecar de hipócrita al promover la idea de no usar maquillaje, cuando precisamente ella solía dar consejos de belleza.

A pesar de eso, decidió que era la hora de tomar cartas en el asunto.

"Creo que muchas mujeres coreanas están usando un 'corsé de apariencia'", le comenta Bae a la BBC.

"Tienen un inmenso temor por la cara que muestran a los demás. Escuché que las mujeres se sienten especialmente avergonzadas cuando escuchan que son feas. A mí también me pasaba eso".

Más de cinco millones de personas han visto un video en el que se quita las pestañas postizas y se limpia el lápiz labial rojo cereza.

Miles le mostraron su apoyo. Pero otros lanzaron ataques personales.

"Algunos dijeron cosas como 'de todas formas, ni siquiera lo estás intentando' y 'un corsé no te iba a entallar'. Incluso algunos me amenazaron de muerte, diciendo que vendrían a buscarme y me matarían", asegura.

"Por un tiempo, después de recibir esa amenaza de muerte, tuve miedo de salir de mi casa".

"La mejor versión de mí misma"

Bae es parte de un creciente movimiento de mujeres jóvenes en Corea del Sur que desafían los tradicionales ideales de belleza.

Estas mujeres se llaman a sí mismas el movimiento "Escapa del corsé".

Muchas de estas mujeres se rapan el pelo largo y salen sin maquillaje. Luego publican los resultados en las redes sociales.

Son actos de rebeldía contra las restricciones que sienten que la sociedad les impuso.

Desde edades tempranas, en Corea del Sur las mujeres son bombardeadas con anuncios que les dicen que deben ser delgadas, tener la piel delicada y pálida, una tez impecable y una perfecta cara ovalada.

La industria de la belleza es una de las más grandes del mundo y genera alrededor de US$13.000 millones al año en ventas. Corea del Sur también tiene la tasa más alta del mundo de cirugías estéticas per cápita.

El éxito aquí puede estar muy ligado a tu apariencia física.

Una encuesta realizada en 2017 encontró que el 88% de los buscadores de empleo consideraban que la apariencia física tenía peso a la hora de encontrar un empleo.

La mitad de los encuestados dijo que considerarían la cirugía plástica con el objetivo de conseguir un trabajo.

Conocí a Kim Chu-hui, una joven coreana de 23 años, en un estudio profesional mientras se arreglaba el cabello y se maquillaba.

Al igual que miles de graduados, la joven pagará para que le tomen la foto perfecta que usará en sus solicitudes de empleo.

"La gente que me contrata no sabe quién soy", dice. "Tienen que juzgarme por cómo me veo en la foto. Así que quiero darles la mejor versión de mí misma para causar una buena impresión".

El fotógrafo la ayuda a cumplir su objetivo. "Podemos arreglar la simetría del hombro más tarde. Pero tu expresión facial es lo más importante", le aconseja.

Estas fotos irán a parar a las juntas de contratación de Seúl, que aún están dominadas por hombres en cuyas manos está el poder de contratar y despedir.

Rompiendo las normas de belleza

Incluso el cambio más pequeño en la apariencia física de una mujer puede provocar las reacciones dramáticas.

Hyun-ju Yim, la presentadora de noticias del canal coreano MBC, ha tomado una decisión arriesgada para el país en que vive.

Ella se convirtió en la primera presentadora femenina de noticias en ir al aire usando sus lentes, después de pasar años sufriendo con lentes de contacto y pestañas postizas.

A la joven le preocupaba que los espectadores pensaran que no se estaba esforzando por lucir bien. Pero ocurrió lo contrario: recibió miles de correos electrónicos de apoyo.

"Me pregunté a mí misma: ¿está realmente mal usar gafas? Los presentadores masculinos lo hacen sin pensarlo. Entonces, ¿por qué las presentadoras no usan las suyas?"

Después de dar el paso, Hyun-ju Yim comenzó a sentirse más cómoda en el trabajo y consigo misma.

"Creo que estas gafas me cambiaron mucho. Ya no uso ropa incómoda y me pongo las camisas y los pantalones que me gustan. Me convertí en una persona más libre".

¿Un nuevo corsé?

Es por eso que el movimiento "Escapa del corsé" en Corea del Sur es más que salir a la calle sin maquillaje.

Se trata de que las mujeres en este país profundamente conservador encuentren la libertad de expresarse.

Es raro ver y escuchar tales voces en una sociedad como esta. Sin embargo, algunos creen que las mujeres que "escapan del corsé" están yendo demasiado lejos.

En una cafetería feminista en Seúl, hablamos con varias mujeres de veintitantos años que sentían que estaban siendo presionadas para unirse.

"Algunos dicen que si te pones maquillaje, no eres feminista. Y entonces aunque te guste el maquillaje, sientes que debes amoldarte", dice Chacha a la BBC. "Algunas veces pareciera que el movimiento "Escapa del corsé" se está convirtiendo en el nuevo corsé".

Otra mujer que responde al nombre de Bang agregó que se había angustiado por llamarse feminista a raíz del movimiento.

"Me gusta el pelo largo, me gusta maquillarme, me gustan los vestidos ajustados. ¿Eso me hace no ser feminista?

Me tranquiliza saber que mis amigos me consideran una feminista debido a mis intereses en la sociedad, mi entusiasmo por promover los derechos de las mujeres, y mi creencia en la igualdad de hombres y mujeres".

