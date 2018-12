Los "agujeros" de Julia Roberts: el bochornoso titular sobre la actriz que publicó un diario de EE.UU.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Una entrevista de Julia Roberts con la agencia Associated Press fue titulada erróneamente por un diario de Nueva York.

La actriz estadounidense Julia Roberts fue la víctima del descuido de un periódico en Estados Unidos.

Un diario local de Nueva York puso a circular su edición impresa del sábado pasado con una nota con una gran foto de esta actriz en el centro.

Pero la falta de cuidado en la edición del titular del artículo creó un bochornoso problema.

El titular del artículo en el diario Jamestown Post-Journal decía en inglés: "Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age".

La frase se puede traducir al español como "Julia Roberts considera que la vida y sus agujeros mejoran con la edad".

Descuido

El descuido de los editores al escribir "holes" en lugar de "roles", es decir "agujeros" en lugar de "papeles" llamó la atención de muchos.

Omitir publicación de Twitter número de @atownsendk Cómo se le va a pasar un “typo” así al editor de este periódico. Qué tal falta de respeto a la gran Julia Roberts... pic.twitter.com/I8z9eGOcmS — Augusto Townsend K. (@atownsendk) 11 de diciembre de 2018

El diario publicó el lunes en un pequeño recuadro la corrección: "Debía leerse 'Julia Roberts Finds Life And Her Roles Get Better With Age'".

Pero esa "h" en lugar de la "r" ya había sido vista por muchos lectores del Jamestown Post-Journaly y el titular erróneo fue compartido en muchos mensajes en Twitter y Facebook.

Omitir publicación de Twitter número de @Galoecuador !OOPS! 😬😬Escribieron con H una palabra que debía ser escrita con R y el titular del periódico The Post-Journal es ahora la comidilla del día. But the original AP story had a slightly different headline: "Julia Roberts finds life (and her roles) get better with age." pic.twitter.com/zhiF7xs3MX — Galo Arellano (@Galoecuador) 11 de diciembre de 2018

El diario neoyorkino usó una entrevista a Julia Roberts publicada por la agencia de noticias Associated Press que tenía un titular correctamente escrito.

