En la escena final de la película "Batman, el caballero de la noche", el detective Gordon dice que Batman "es el héroe que la ciudad se merece, pero no el que necesita".

El caso de Julioprofe es justo lo contrario: es el héroe que muchos necesitan, pero no el que todos se merecen.

Su nombre real es Julio Alberto Ríos Gallego, tiene 45 años, es de Cali, Colombia y en su canal de YouTube ha publicado hasta la fecha 1.142 videos en los que resuelve problemas de matemáticas y física.

Este "edutuber" tiene casi 3 millones de suscriptores en su canal y los tutoriales que graba en una habitación de su casa le han salvado la vida a cientos, quizás miles, de estudiantes que la noche anterior a un examen corren a ver sus videos para comprender a última hora las lecciones a las que no prestaron atención en clase.

Varios de sus videos superan los 3 millones de visitas, y se precia de que su canal es "el de mayor audiencia en lo que se refiere a videotutoriales de matemáticas y física en español".

Este año, Youtube lo incluyó en su clásico video Youtube Rewind, que protagonizan las celebridades más influyentes de la red.

Pero su misión va mucho más allá de rescatar estudiantes angustiados.

"Trato de ponerme en el lugar del estudiante que está desmotivado", le dice Julioprofe a BBC Mundo. "Yo les explico los ejercicios paso a paso, es como darle la comida a un bebé".

Explica que su objetivo es quitarle la "cara horrorosa" con la que muchas veces nos presentan las matemáticas y combatir la "numerofobia" que afecta a muchas personas.

Para lograrlo, su consejo es dedicarle tiempo al estudio, al igual que un futbolista entrena para un partido.

Julioprofe, ingeniero civil de profesión, trabajó varios años como profesor en colegios, universidades y en clases particulares, pero en 2009 dio el salto a la red.

"He publicado más de mil videos, pero hasta que no tenga unos 5.000 no estaré tranquilo, porque cada tema de la matemática debe tener una cantidad suficiente de ejercicios", señala el profesor.

Lo que comenzó como un simple medio para que sus alumnos pudieran repasar ejercicios que no entendían o que se perdían por faltar a clase, comenzó a ser seguido por alumnos de distintas ciudades y países.

Hoy el profesor Ríos dicta conferencias y capacitaciones y es un personaje famoso con una apretada agenda al que saludan en la calle y protagoniza memes que circulan por las redes sociales.

"Es el fruto de lo que uno cosecha", apunta.

Los trucos del profe

En su canal Julioprofe resuelve ejercicios con distinto grado de complejidad.

Para él, la clave para resolver los ejercicios correctamente es aplicar una filosofía japonesa que consiste en enfocarse en el "control del proceso y no del resultado".

"Si controlas cada etapa del proceso con rigor, al final tu resultado será confiable, pero si te saltas pasos o cometes alguna imprudencia eso te llevará a un resultado que no es", explica.

En su experiencia, una de las áreas que más difícil le resulta a los estudiantes es el cálculo, pues es una recopilación de los conceptos de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría.

"Al estudiar cálculo cualquiera de estos temas aparece", dice Ríos. "Como una liebre que salta de repente".

"Aparecen como algo que se supone que debes saber, así que si no tienes buenas bases en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, eso se traduce en sufrimiento a la hora de ver cálculo".

Además, muchas veces se vale de "trucos" que facilitan la comprensión o la memorización de fórmulas que facilitan la resolución de ejercicios complejos.

Estos son tres de esos tips que nos compartió Julioprofe:

La carita feliz

Es un sencillo truco para recordar la fórmula para sumar o restar dos fracciones heterogéneas; es decir, las que tienen distinto denominador. Este video muestra cómo funciona la carita feliz:

El amigo de mi amigo

La ley de los signos es uno de los principios fundamentales de las matemáticas. La ley dice:

MásxMás = Más

MásxMenos = Menos

MenosxMenos = Más

"Esa bendita ley es causante de desastres", dice Julioprofe. Equivocarse con un simple signo + o - lleva cualquier operación al fracaso.

"Es como dejar un tornillo mal apretado en un cohete espacial".

Para memorizarla, el profesor recomienda la técnica que le enseñó uno de sus alumnos:

El amigo(+) de mi amigo(+) es mi amigo(+)

El amigo(+) de mi enemigo(-) es mi enemigo(-)

El enemigo(-) de mi enemigo(-) es mi amigo(+)

La vaca con uniforme

En cálculo se utiliza la llamada fórmula de integración por partes. Para memorizarla, Julioprofe repite la frase: "Una Vaca menos Integral Vestida de Uniforme". En este video explica cómo funciona:

